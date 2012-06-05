اختلاف سلیقه اگر به تنازع منجر شود شیطان و نفس تکتازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در جمع روحانیون کاروانها در بعثه مقام معظم رهبری در مدینه با اشاره به ابعاد شخصیتی امام گفت: بعد از گذشت بیش از 20 سال از ارتحال امام(ره)ملتها به عظمت و ابعاد مختلف شخصیت ایشان بیشتر پی می برند.

وی با طرح این سئوال که چه کاری امام (ره) را ماندگار کرد افزود: امام در زمینه فقه، اصول، فلسفه، مبارزه، تهجد و عرفان در سطح بالایی قرار داشت، اما این عوامل همه دلیل ماندگاری ایشان نبود.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: امام با حرکت خود اسلام را احیا کردند، طاغوتها فرو ریختند، این نکته را باید درنظر داشت که ابهت و اقتداری که طواغیت زمان برای خود با سلاح اتمی، تبلیغات، اطلاعات، ثروت به ناحق به دست آورده بودند، موجب شده بود تا چشم جهانیان در برابر قدرت استکباری آنها خیره شود، قدرتها باور کرده بودند که بسیاری از کشورها باید زیر چتر استعمار شرق و غرب باشند و ملتها نیز این سرنوشت را باور کرده بودند.

دادستان کل کشور با اشاره به وجود نوعی رخوت و سستی قبل از انقلاب از سوی مسلمانان در برابر قدرتها عنوان کرد: دنیای اسلام، کسانی که متکی به خدا بودند، حتی در حوزه های علمیه این نگاه وجود داشت که یا تغییر امکانپذیر نیست یا به صورت مستقیم باید از یک قدرتی برای تغییر کمک گرفت.

محسنی اژه ای با ذکر اینکه امام این تفکر را برهم زد افزود: امام انقلاب واقعی و یک انقلاب فرهنگی و روحی ایجاد، اسلام را احیا کرد و تجدید حیات به امت اسلامی بخشید.

وی تقوای الهی و توکل بر خدا را راز موفقیت امام دانست و گفت: فقه، عرفان فلسفه امام مهم بود، اما مهمتر از همه اعتماد ایشان به خدا بود، وقتی خدا در چشم ایشان بزرگ شد همه چیز کوچک شد.

دادستان کل کشور با اشاره به تاثیر توکل بر خدا اظهار کرد: این توکل موجب شد تا امام برای شرق و غرب قدرتی قائل نباشد، امروز این نگاه کارساز است، تلاش و مطالعه، تجربه، مدیریت و غیره مهم است اما آنچه که به این عوامل غنا می بخشد، تقوای الهی است.

محسنی اژه ای افزود: اتکای به خدا موجب این خواهد شد که خدا حامی و راهنمای ما و هیچ قدرتی توان مقابله با ما نداشته باشد.

وی با اشاره به وجود برخی اختلافات گفت: امام می فرمودند که انسانها برای خدا دعوا نمی کنند، اختلاف سلیقه و ابراز اختلاف عقیده اگر به تنازع منجر شود، شیطان و نفس تکتازی می کنند.