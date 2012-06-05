سعید منتظرالمهدی مدیرعامل موسسه ناجیهنر درباره تازهترین آثار سینمایی و تلویزیونی این موسسه به خبرنگار مهر گفت: چند طرح سینمایی داریم که در دست بررسی هستند. چند تلهفیلم هم در حوزه مرزبانی و راهنمایی رانندگی این روزها نوشته میشوند.
وی افزود: از طرفی سریال "حادثه در اتوبان" که ساخت آن برای شبکه سوم، دو سه سال مسکوت مانده بود به تهیهکنندگی سلطانی مجدداً آغاز شدهاست و سریال در 26 قسمت توسط حسین ترابنژاد نوشته شده و بازنویسی میشود. در این سریال قصد داریم به فعالیتهای پلیس بزرگراه بپردازیم و تخلفاتی که منجر به بروز حوادثی در بزرگراهها میشود را بررسی کنیم.
رئیس اداره سینمایی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی یادآور شد: سریال "ماتادور" برای شبکه سوم سیما به کارگردانی علیرضا امینی اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد، 30، 40 درصد عوامل پشت دوربین انتخاب شدهاند و با بازیگران اصلی رایزنی شده تا سریال با کلید خوردن در اواخر خرداد برای پخش در هفته نیروی انتظامی در نیمه شهریور آماده شود.
منتظرالمهدی با اشاره به سریال دیگری که نگارش آن را سعید نعمتالله انجام میدهد، گفت: این سریال را سیروس مقدم در 13 قسمت برای شبکه اول کارگردانی میکند و در هفته نیروی انتظامی پخش خواهد شد.
وی ادامه داد: سریال دیگری در حوزه پلیس پیشگیری داریم که سعید رحمانی نویسنده و حسین طاری تهیهکننده آن است و هنوز برای انتخاب کارگردان به نتیجه نرسیدهایم.
مدیرعامل موسسه ناجی هنر از سریال دیگری با پروداکشن فراوان و بازیگران بسیار نام برد و توضیح داد: نگارش "بدل" در 20 قسمت توسط فرهاد توحیدی انجام میشود و کارگردان مجموعه مهدی فخیمزاده همراه با نویسنده جلو میرود و جواد نوروزبیگی نیز تهیهکنندگی سریال را برای پخش در زمستان برعهده دارد.
