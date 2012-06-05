خیران مدرسه ساز؛ دستانی که شکوفایی استعدادها را رقم می زند

به گزارش خبرنگار مهر، بدون تردید یکی از حوزه های مهم و کارآمد در ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه، آموزش و پرورش است. اگر دانش آموزان در حال تحصیل از امکانات متنوع و ضروری آموزشی برخوردار باشند، کیفیت علم آموزی و دانش افزایی آنان افزایش چشمگیری خواهد یافت اما چگونه می توان با وجود بودجه ناکافی به افزایش امکانات و تجهیزات آموزشی امید داشت.

در این زمان با افرادی مواجه می شویم که آستین همت بالا زده اند و در حد توان خود به یاری آموزش و پرورش آمده اند. خیرین مدرسه سازی که به دانش آموزان علاقه ویژه ای دارند و تلاش می کنند با ایجاد امکانات آموزشی مناسب در مناطق محروم به دغدغه آنان خاتمه دهند. اکنون پس از گذشت چند سال از حضور کارآمد خیرین مدرسه ساز می توان نمونه های بسیاری از فعالیتهای خیر خواهانه آنها را در گوشه و کنار شهرهای مختلف کشور مشاهده کرد.



انجمن خیران مدرسه ساز

انجمن خیرین مدرسه ‌ساز یک نهاد غیردولتی در ایران است که با هدف ساختن مدرسه‌ های جدید و نیز بازسازی، بهسازی و تجهیز مدارس موجود در کشور بنا نهاده شده است. اعضای این انجمن از خیرین مناطق مختلف هستند. این انجمن به عنوان بازوی مردمی سازمان نوسازی مدارس ایران، تاکنون هزاران مدرسه در شهرها و روستاهای سراسر ایران ساخته است.



انجمن یا جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، یکی از بزرگترین سازمانهای مردم نهاد فعال در ایران است که بیش از 80 هزار عضو دارد.



نحوه فعالیت انجمن بیشتر بر اساس تشکیل نشستهای محلی در سطح شهرها و استانها و یا برپایی جشنواره در داخل و خارج کشور برای تامین زمین و هزینه ساخت مدارس جدید است. معمولا فعالیتهای انجمن بر اساس تعهداتی است که اعضا متقبل می شوند. بنابر گفته رئیس این انجمن ۳۴ درصد از تمامی مدارس موجود در ایران توسط اعضای انجمن خیرین مدرسه ساز بنا نهاده شده اند و در حال حاضر بیش از نیمی از مدارسی که هرساله در ایران ساخته می شود توسط این انجمن تهیه و ساخته می شوند. آشنایی شهروندان با خیرین مدرسه ساز و درک اخلاق و منش آنها می تواند تداوم دهنده فرهنگ مدرسه سازی باشد.



دستان سبزی که راه شکوفایی را هموار می کند

برای بعضی ها یک اشاره هم کافی است تا راه را بیابند و قدم در مسیری بگذارند که به جاودانگی منتهی شود. اینان انسان‌هایی هستند که وصلند به منبع، به سرچشمه لایزال و هر بار با هر حادثه، زلال‌ تر می ‌شوند و یک قدم نزدیک ‌تر به معبود. داریوش راهدار زاده یکی از این انسانهاست.



راهدار زاده از خیران خوش نامی ‌است که تاکنون در کارهای خیر و عام المنفعه سهیم بوده است. در خصوص مدرسه‌ سازی با اعلام آمادگی خود در این کار گام برداشته و تاکنون اقدام به ساخت دو باب مدرسه در روستاهای شهرستان شوشتر کرده است.



از مدرسه ‌سازی، خیر و برکات ناشی از آن سخن می گوید و اینکار آنقدر برایش لذت بخش است که بنا دارد سالانه دو مدرسه بسازد. خرسند است که با بخشش مالش امکان تحصیل را برای بچه های روستا فراهم کرده است. اعتقاد دارد به اینکه آنچه خداوند در اختیار ما قرار داده امانت است، پس چه بهتر که از آن خوب استفاده کنیم.



وی در خصوص چگونگی اقدام برای ساخت مدرسه می گوید: دو سال پیش اقدام به ساخت زینبیه کردم اما در مقطعی از سال تحصیلی درخواستی به منظور استفاده از این فضا برای دانش آموزان داده شد که پس از آن احساس کردم مدرسه سازی بهتر است و باید در این راه گام بردارم.



این خیراندیش، مدرسه را پایه و اساس اخلاق انسان ها و بهترین محل برای تربیت فرزندان می داند و معتقد است: اگر بچه ها در زمان تحصیل آرامش داشته باشند به طور قطع آینده ای بهتر و درخشان در انتظار آنها خواهد بود.



اولین مدرسه اش را با توجه به محرومیتهای روستا و علاقه بچه ها به درس خواندن، با زیربنای 600 متر و هزینه ای در حدود 120 میلیون تومان در روستای راهدار از حومه های شهرستان شوشتر راه اندازی کرد که درحال حاضر دانش آموزان در آن مکان مشغول تحصیل هستند.



پس از آن و با مشاهده شور و شوق دانش آموزان و اهالی از وجود مدرسه در روستا، ساخت مدرسه دوم خود را در روستای دیگری به نام روستای کوراهی در حال ساخت دارد که تا شهریور ماه امسال افتتاح می شود. وی در این خصوص می گوید: سعی می کنم بیشتر در روستاهای محروم کار کنم تا دانش آموزان از سردرگمی و ترک تحصیل نجات پید اکنند.



دنیای شیرین خیران

راهدار زاده می گوید: دنیای مدرسه ‌سازی دنیای شیرینی است، دنیایی که انسان با لبخند کودکان جان می ‌گیرد و احساس می کند که خدا همیشه در کنار اوست.



وی علاوه بر استان خوزستان در دیگر نقاط ایران نیز کمکهایی انجام داده است از جمله در سرخس مشهد برای ساختن یک باب زینبیه اقدام کرده و همچنین برای ساخت منازل مسکونی ویژه محرومان، آزادی زندانیها و کمک به افراد بی بضاعت از بذل و بخشش مالش دریغ نکرده است.



این خیر مدرسه ساز در خصوص شیرین ترین فعالیتهای خیری که انجام داده می گوید: علاوه بر ساخت مدرسه از شیرین ترین کمکهایی که انجام داده ام کمک به جوانان برای ازدواج و تشکیل زندگی بوده است زیرا لذتی از این بالاتر نیست که دو جوان کنار هم زندگی تازه ای را آغاز کنند و تو در تمام لبخندهای رضایت بخش آنها سهیم باشی.

اعتقاد دارد به اینکه نانی که درحال حاضر می خورم و مالی که دارم به برکت فعالیت های خیر و کمک به محرومان است. راهدار زاده در حال حاضر نیمی از درآمد خود را صرف امور خیریه می کند ، در حالی که 36 خانوار را تحت پوشش دارد که ماهانه به آنان مستمری می دهد. ضمن اینکه در شرکت خود در حدود چهار هزار نفر را به کار گرفته است. مجموع کمک های این خیر در سال گذشته 200 میلیون تومان بوده که قصد دارد این رقم را به سالی 500 میلیون تومان برساند.



سالها پیش با توجه به نیاز مالی که داشتم به سختی 40 هزار تومان وام بانکی دریافت کردم. در راه برگشت به روستا با جوانی آشنا شدم که بعد از همصحبتی با او متوجه مشکل مالی و گرفتاری که داشت شدم. آن شب با وجود نیاز خودم و باوجودی که پولی که در دست من بودم وام بود اما مبلغی از این وام را به آن جوان دادم و اکنون که با آن زمان نگاه می کنم می بینم لذتی که آن شب داشتم دیگر هیچوقت برایم تکرار نشد زیرا در حال حاضر کمکهایی که انجام می دهم تاثیری در گذران مالی زندگی من ندارد اما آن شب با وجود نیاز خود اقدام به تامین نیاز دیگری کردم.

معامله با خدا

راهدار زاده کارهای خیر را معامله با خدا می داند و آن را تنها معامله ای می داند که آسیب و خطری ندارد و می گوید: کسی که با خدا معامله کند دنیا و آخرتش تضمین است و اگر کار برای خدا باشد قطعا خدا هم نتیجه آن را در دنیا و آخرت می دهد.



خانواده اش را در انجام فعالیت های خیر مشوق خود می داند و می گوید: ضمن اینکه خود در کارهای خیر و کمک به محرومان پیش قدم هستند در این راه یاریگر من بوده و با هم همراه شدند.



وی می گوید: از مردم می خواهم باقیات و صالحات را فراموش نکنند، تا زمانی که خودتان هستید و با دست خودتان انجام بدهید. حکایت آن شخص نباشیم که در زمان حضرت رسول در حال مرگ از حضرت خواست که یا رسول الله بعد از مرگ من این انبار خرما را با دست مبارکتان به فقرا بدهید. حضرت این کار را کردند اما آخرین خرما را که برداشتند فرمودند: قسم به عرش خدا که اگر این یک خرما را خودش با دست خودش می داد ثوابش بیشتر بود. پس باید باقیات و صالحات خودمان را پر بار کنیم تا در آن دنیا دستمان گرفته شود.



سخاوتتان را درود

پشت بعضی کلمه ها حس قشنگی پنهان است و آدم با گفتن و نوشتن آنها پرت می شود به دنیایی پر از رنگ و تصویر و زیبایی. پشت بعضی اسمها و کلمه ها می توانی سنگر بگیری می توانی به احساست اجازه بدهی گسترده شود و همه اطرافت را پر کنند. می توانی به احترام بعضی اسمها بلند شوی، بایستی و با افتخار از آنها یاد کنی. می توانی در مقابل عظمت اراده و از خود گذشتگی شان تعظیم کنی ومبهوت بمانی که مگر می شود کسی تا این اندازه از مال و ثروت که شیرین ترین گزینه این دنیایی است بگذرد.



خداوند درمورد عمل خیرشان می‌گوید: سخاوت درختی ازدرخت ‌های بهشت است که شاخه‌ های آن در دنیا آویخته است هرکه شاخه ای از آن بگیرد، به سوی بهشت کشانده می‌شود. آفرین بر شما و عملتان که شاخه نه، بلکه درختهای بهشتی را تک تک می‌کشید.



گزارش: معصومه صالحی