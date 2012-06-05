ونزوئلا به اولین پیروزی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز سه شنبه در توکیو ژاپن آغاز شد. در نخستین دیدار این روز از رقابتها دو تیم ونزوئلا و پورتوریکو به مصاف هم رفتند که طی آن ونزوئلا در سه گیم متوالی حریف خود را شکست داد.
این دیدار در حالی برگزار شد که دو تیم ونزوئلا و پورتوریکو هر دو دیدار گذشته خود را واگذار کرده بودند و در پایان دیدارهای روز دوم مسابقات بدون هیچ امتیازی در ردههای هفتم و هشتم جدول ردهبندی قرار گرفته بودند. البته ونزوئلا با پیروزی در دیدار امروز به رده ششم صعود کرد.
سومین روزمسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز به برگزاری سه دیدار دیگر در سالن متروپولیتین پیگیری میشود که طی آن تیم ملی ایران تا دقایقی دیگر به مصاف استرالیا میرود. برنامه دیدارهای امروز به این شرح است:
* ایران - استرالیا
* صربستان - چین
* ژاپن - کره جنوبی
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