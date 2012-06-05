  1. ورزش
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۳۴

والیبال انتخابی المپیک/

ونزوئلا به اولین پیروزی دست یافت

ونزوئلا به اولین پیروزی دست یافت

سومین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک با پیروزی تیم ونزوئلا مقابل پورتوریکو آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز سه شنبه در توکیو ژاپن آغاز شد. در نخستین دیدار این روز از رقابت‎ها دو تیم ونزوئلا و پورتوریکو به مصاف هم رفتند که طی آن ونزوئلا در سه گیم متوالی حریف خود را شکست داد.

این دیدار در حالی برگزار شد که دو تیم ونزوئلا و پورتوریکو هر دو دیدار گذشته خود را واگذار کرده بودند و در پایان دیدارهای روز دوم مسابقات بدون هیچ امتیازی در رده‎های هفتم و هشتم جدول رده‏بندی قرار گرفته بودند. البته ونزوئلا با پیروزی در دیدار امروز به رده ششم صعود کرد.

سومین روزمسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز به برگزاری سه دیدار دیگر در سالن متروپولیتین پیگیری می‎شود که طی آن تیم ملی ایران تا دقایقی دیگر به مصاف استرالیا می‎رود. برنامه دیدارهای امروز به این شرح است:

* ایران - استرالیا
* صربستان - چین
* ژاپن - کره جنوبی 

کد مطلب 1618610

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