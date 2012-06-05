هیات رئیسه دائم مجلس امروز انتخاب می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،‌ انجام مراسم تحلیف روح‌الله حسینیان منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اولین دستور کار صحن علنی مجلس در جلسه امروز سه شنبه است.

ادامه قرائت گزارش شعب از بررسی اعتبار نامه ها، انتخاب هیات رئیسه دایم مجلس نهم به ترتیب دومین و سومین دستور کار صحن علنی مجلس است.

علاوه بر این ارایه گزارش معاونت نظارت در مورد عملکرد نظارتی مجلس و ارایه گزارش معاونت قوانین در حوزه تقنین و تنقیح قوانین دو دستور پایانی صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، هیات رئیسه موقت مجلس هفته گذشته انتخاب شدند.

هیات رئیسه دایم مجلس در صورت تایید اعتبارنامه‌های نمایندگان تهران در صحن علنی مجلس رای گیری می‌شوند.

هفته گذشته به دلیل اعتراض برخی نمایندگان به اعتبارنامه منتخبان تهران انتخابات هیات رئیسه دایم مجلس نهم انجام نشد زیرا نمایندگان تهران نمی‌توانستند به عنوان نامزد در انتخابات هیات رئیسه شرکت کرده و حتی حق رای هم نداشتند.