شکست غیرمنتظره تیم ملی ایران برابر استرالیا/ کار به اما و اگر کشید!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی والیبال ایران و استرالیا در چارچوب روز پنجم مسابقات انتخابی المپیک در ژاپن امروز سه شنبه در سالن متروپولیتن توکیو برگزار شد که طی آن شاگردان خولیو ولاسکو متحمل شکست شدند. نتیجه کامل دیدار تیم های ملی والیبال ایران و استرالیا به شرح زیر است:

* ایران یک - استرالیا 3

( 25 بر17)، (18بر 25)، (18 بر 25)، (23 بر 25)

استرالیایی‏‎ها در حالی نتیجه گیم اول دیدار امروز را واگذار کردند که اولین امتیاز بازی را به نام خود ثبت کردند اما دو دفاع عالی موسوی و سرویس فرهاد قائمی خیلی زود برتری آغاز بازی را از آنها گرفت. دفاع بلند نقطه قوت والیبال استرالیاست که از عوامل برتری این تیم در دو دیدار گذشته هم بود اما نمایش تاکتیک متنوع در حمله و سرویس‏های هدفمند درکنار دریافت‏های به موقع باعث شد تا تیم ایران اسیر دفاع استرالیا نشده و بازیکنان حریف را در این منطقه از کار بیندازد.

وقتی بازیکنان تیم ملی والیبال گیم اول را با برتری خود تمام کردند نتوانستند آغاز خوبی برای گیم دوم داشته باشند. چهار خطای متوالی بازیکنان ایران در زدن سرویس، اسپک و دفاع شرایط را برای پیش افتادن استرالیا به خوبی فراهم کرد. در ادامه این گیم نیز تکرار خطاهای فردی بازیکنان ایران امتیازات زیادی را در اختیار استرالیا قرار داد و اینگونه این تیم بازی را یک بر یک با ایران مساوی کرد.

بازی خوب بازیکنان استرالیا و بد ایران در گیم سوم هم تکرار شد. البته در این گیم تیم ایران از سرویس‎های پرقدرتی استفاده کرد اما توپ گیری خوب استرالیایی‎ها در مقابل ایران که در دریافت های اول متزلزل عمل کرد، کمتر اجازه‎ای به تیم ایران داد تا از این راه شکست گیم دوم را جبران کند. حتی خولیو ولاسکو با ایجاد تغییراتی در ترکیب تیم سعی داشت جنگندگی ایران را برای جبران اختلاف امتیاز ایجاد شده، حفظ کند اما عملکرد استرالیا به خصوص هماهنگی میان بازیکنان آنها بهتر از آن بود که امتیازاین گیم را از دست بدهد.

سفید و سبز پوشان استرالیا که با پیروزی در دو گیم متوالی به برتری نهایی نزدیک‎تر شده بودند، در آغاز گیم چهارم نیز بازیکنان ایران را با بازی خوب خود و استفاده پی در پی از موقعیت‎های ایجاد شده غافلگیر کردند. البته با درایت بازیکنی با تجربه مانند علیرضا نادی که مدام به هم تیمی‎هایش روحیه می‌داد وعملکرد خوب سعید معروف در رساندن توپ به هم تیمی‌هایش در بسیاری از دقایق مسابقه رقابت دو تیم در حد کمترین اختلاف امتیاز دنبال شد اما در نهایت ضعف ایران به خصوص در دفاع روی تور امتیاز این گیم را در اختیار استرالیا گذاشت.

تیم ملی والیبال ایران در حالی مقابل استرالیا تن به شکست داد که که طی سال‎های گذشته در اکثر دیدارهای برگزار شده مقابل این تیم صاحب برتری شده بود. استرالیا که بلند قامت‎ترین تیم حال حاضر دنیا به حساب می‎آید و تجربه حضور در لیگ جهانی را هم دارد، با پیروزی در دیدار امروز همچنان بدون شکست ماند. استرالیایی‎ها که در روز اول ودوم مسابقات تیم‎های پورتوریکو و ونزوئلا را شکست داده بود با کسب این پیروزی جایگاهش را در صدر جدول رده‎بندی تثبیت کرد.

پیش از دیدار تیم‎های ملی والیبال ایران و استرالیا، دیدار دو تیم ونزوئلا و پورتوریکو برگزار شد که طی آن تیم ونزوئلا با شکست دادن 3 بر صفر حریف خود به نخستین پیروزی‎اش در این دوره از مسابقات دست یافت.

روز پنجم مسابقات والیبال انتخابی المپیک با امروز سه شنبه برگزاری دو دیدار دیگر پیگیری خواهد شد. برنامه این دیدارها به این شرح است:

* صربستان - چین

* ژاپن- کره جنوبی