عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به علت اعلام دیرهنگام نتایج کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد، اظهار داشت: تنوع فوق العاده زیاد سوالات کنکور کارشناسی ارشد زمان زیادی از مرکز آزمون می گیرد.

وی گفت: حداقل یک هفته تا ده روز آینده پاسخنامه‌ها قرائت می شود و دستگاه قرائت، با سرعت بالا پاسخنامه ها را می خواند اما یک بار خواندن پاسخنامه ها اصلاً پاسخگو نیست و ما در مرکز آزمون پاسخنامه ها را چندین بار می خوانیم.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد ادامه داد: دستگاه یک بار پاسخنامه ها را می خواند و بار دیگر به صورت دستی تصحیح می شوند. حتی ممکن است دستگاه قرائت پاسخنامه ها 5 تا 6 درصد پاسخنامه ها بنا به دلائلی نتواند قرائت کند و آنها را خارج می کند و دوباره باید خوانده شوند.

به گفته سجادی جاغرق قرائت پاسخنامه ها یک کار زمان بر و طاقت فرسا است و کارکنان در قرنطینه ای مشابه قرنطینه سوالات کنکور هم اکنون در حال پیش بردن روند تصحیح پاسخنامه ها هستند. به هر حال حفظ این امانت فوق العاده برای مرکز آزمون اهمیت دارد.

این مقام مسئول دانشگاه آزاد همچنین گفت: بعد از گذشت تکمیل قرائت پاسخنامه ها، همکاران در قرنطینه یک لوح فشرده در اختیار ما قرار می دهند که به قول معروف "لاریب فیه" است یعنی هیچ ابهام و شکی در پاسخنامه ها وجود ندارد و در طول عمر مرکز آزمون تاکنون هیچ داوطلبی نداشتیم که از عدم تناسب جواب خود با نتیجه آزمون انتقاد داشته باشد.

وی گفت: تصحیح یک سری سوالات هم که مربوط به برخی رشته های نقشه کشی است هم نیازمند زمان زیادی است و از سوی دیگر آزمون سراسری پزشکی و غیرپزشکی آزاد هم در پیش است که تمام این عوامل منجر به اعلام دیر هنگام نتایج می شود.