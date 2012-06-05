علی مهر نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ «این‌گونه آغاز شد» نام موقت یکی از کتاب‌هایی است که انتشارات سوره مهر درباره تاریخ و روزهای انقلاب اسلامی ایران منتشر خواهد کرد که نوشتن آن به من سپرده شده است و همان‌طور که اشاره کردم، این نام هنوز موقت محسوب می‌شود و مشخص نیست که کتاب با همین نام منتشر می‌شود یا خیر.

وی افزود: قرار بر این بود که چیزی میان داستان و مقاله بنویسم؛ طوری که نسل جوان آن را بخوانند و بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. کاری که من کردم این بود که شروع تحقیقات و ورودیه کتاب را از مقطع تاریخی 17 دی که روز شروع کشف حجاب توسط رضاخان بود، قرار دادم؛ چون ریشه‌های قیام 19 دی را در واقعه 17 دی دیدم و معتقدم زمینه‌های قیام 19 دی در آن روز فراهم شد و محمدرضا پهلوی راه پدر را ادامه داد که کار به آن‌جا کشید.

این نویسنده گفت: از آن زمان بود که توصیه‌ها و نصیحت‌های امام خمینی (ره) شروع شد و تا جایی ادامه پیدا کرد که منجر به تبعید ایشان شد که باید آن را اشتباه استراتژیک شاه دانست که موجب زدن جرقه‌های انقلاب شد. مقاله‌ای که اتفاقا در سالروز کشف حجاب در روز هفدهم دی سال‌ها بعدش منتشر شد، باعث شکل‌گیری قیام 19 دی شد.

مهر ادامه داد: گفته می‌شود مقاله‌ای که روز 17 دی در روزنامه اطلاعات به قلم فردی به نام رشیدی مطلق منتشر شد، به دستور شخص شاه نوشته شده بود. روزنامه اطلاعات عصرها به شهر قم می‌رسید. عصر روز هفدهم هم که اطلاعات به قم رسید، درگیری‌هایی طی شام هفدهم دی در شهر به پا شد و روز هجدهم هم درگیری‌ها از صبح در شهر آغاز شد و روز نوزدهم دی هم رژیم پهلوی تصیمیم گرفت حرکات شکل‌گرفته را سرکوب کند. این بود که قیام روز نوزدهم دی شکل گرفت.

وی گفت: نگارش کتاب «این‌گونه آغاز شد» در حال حاضر تمام شده و آن را ظرف روزهای آینده به انتشارات سوره مهر می‌سپارم. این کتاب حجمی حدود 100 صفحه خواهد داشت.