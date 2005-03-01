تاكيد ابومازن بر يكپارچه سازي سرويس هاي امنيتي فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، "محمود عباس" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در مراسم آغازين "كنفرانس بين المللي لندن براي پشتيباني از تشكيلات خودگردان فلسطين" گفت كه اين تشكيلات، تصميم به يكپارچه سازي سازمان هاي امنيتي خود گرفته است.



عباس گفت: صد درصد براي تلاش هايي در جهت برقراري امنيت آماده هستيم و لذا نيروهايي را در سرزمينهاي اشغالي فلسطين مستقر كرده و تصميم گرفته ايم كه سرويس هاي امنيتي خود را يكپارچه سازيم.



ابومازن همچنين بخشي از موفقيتهاي دوره فعاليت خود را از زمان برعهده گرفتن اين سمت ذكر كرده و گفت: در مدت زمان بسيار كوتاه توانستيم بسياري از اقدامات را انجام دهيم، پس از درگذشت ياسر عرفات، توانستيم انتخابات رياست تشكيلات را پشت سر گذاشته و پس از آن در حال تنظيم انتخابات پارلماني هستيم.



وي افزود: اين امر تاكيد مي كند كه آداب دموكراتيك جزء لاينفكي ازجامعه فلسطين است؛ ملت فلسطين توانمندي ساختن حكومت دموكراتيك مستقل براساس چندگانگي و فعاليت موسسات آن براساس قوانين جديد و دستگاه قضايي فعال را دارد.

ابومازن ادامه داد: ما اجراي اين قوانين را ادامه مي دهيم تا چندگانگي قدرت را از حكومت فلسطين دور مي كند.



