  1. بین الملل
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۵

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: خلاصه مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

آفریقا

- منابع امنیتی لیبیایی از درگیری های  مسلحانه میان پلیس نظامی و شبه نظامیان در غرب این کشور خبر دادند.

- "محمد الحریزی" سخنگوی شورای انتقالی لیبی  از برگزاری انتخابات کنگره ملی در موعد مقرر خبر داد.

- مقامات امنیتی لیبی از کنترل نیروهای دولتی بر فرودگاه بین المللی طرابلس خبر دادند.

خاورمیانه

- جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) و فتح امروز رایزنی درباره اسامی کابینه وحدت ملی را آغاز می کنند.

- در یک آتش سوزی عمدی در مناطق اشغالی، چند مهاجر آفریقایی در آتش سوختند.

- ناو جنگی یمنی مواضع گروههای مسلح را در نواحی شرقی در شهر ساحلی "شقره" مورد هدف قرار داد.

- یک دادگاه در کویت، فرد اهانت کننده به مقام نبی مکرم اسلام را به ده سال زندان محکوم کرد.

- در اثر انفجار انتحاری در منطقه "ام صره" حد فاصل "لودر" و "شقره" در استان ابین یمن شش نفر کشته و زخمی شدند.

- دهها نفر از تظاهرات کنندگان در میدان التحریر برای نابودی ظالمان در نماز صبح دعا کردند.

اروپا

- کشورهای عضو "جی هفت" به منظور بررسی بحران یورو و وضعیت اقتصادی اسپانیا نشست فوق العاده برگزار می کنند

آمریکا

- "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا از موضع روسیه در قبال سوریه تمجید کرد.

آسیا

- "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه امروز سه شنبه به منظور انجام یک سفر سه روزه وارد چین می شود.

کد مطلب 1618620

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