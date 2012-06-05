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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۵

پزشکان هلال احمر جان یک پدر شهید را در مکه نجات دادند

پزشکان هلال احمر جان یک پدر شهید را در مکه نجات دادند

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت اعلام کرد: دقت در تشخیص و سرعت عمل تیم پزشکی مستقر در درمانگاه حضرت زهرا(س) موجب شد تا یک پدر شهید از مرگ نجات یابد.

دکتر ولید دنده بر در گفتگو با خبرنگار مهر از نجات جان یک زائر یزدی توسط پزشکان ایرانی در مکه مکرمه خبر داد و گفت:
محمد جمالی 62 ساله پدر گرانقدر شهید و اهل یزد به دنبال احساس سوزش سر دل به درمانگاه حضرت زهرا(س) هتل ماسات مراجعه می کند و توسط پزشکان مستقر در درمانگاه ویزیت می شود.

معاون حج و عمره مرکزپزشکی حج و زیارت ادامه داد: پس از اخذ نوار قلب معلوم می شود که بیمار سکته قلبی کرده لذا بلافاصله عملیات احیاء برای ایشان شروع و حدوداً بعد از 5 دقیقه بیمار به درمان جواب داده و نبض وی منظم شد.

دنده بر در ادامه از اعزام و بستری این زائر پس از تثبیت علائم حیاتی توسط واحد امداد مرکز پزشکی به بیمارستان مکه خبر داد و افزود: وضعیت مطلوب وی که هم اکنون در بیمارستان ملک عبدالعزیز بستری است خوب بوده و پزشکان بیمارستان تاکنون چندین بار از پزشکان ایرانی بابت عملکرد خوبشان در اینگونه حوادث تشکر کرده اند.

کد مطلب 1618622

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