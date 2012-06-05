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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

اکبرزاده در گفتگو با مهر:

آملی‌ها 500 میلیون ریال برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

آملی‌ها 500 میلیون ریال برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آمل از کمک 500 میلیون ریالی مردم این شهرستان در یکسال گذشته برای بازسازی عتبات عالیات در کشور عراق خبر داد.

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان نذورات مردمی به حساب ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان آمل واریز شده که در بازسازی عتبات عالیات در کربلا، نجف، کاظمین و سامرا هزینه می‌شود.

وی افزد: در این مدت مردم شهرستان آمل مقدار زیادی طلا و نقره برای استفاده در حرمین عتبات عالیات به صورت نذورات اهدا کردند.
 
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آمل تصریح کرد: مردم نوعدوست و ولایتمدار شهرستان آمل پارسال بیش از 500 میلیون ریال برای بازسازی عتبات عالیات در کشور عراق و 25 تن برنج اهدا کردند.
 
اکبرزاده با بیان اینکه بیشترین نیروهای خدماتی و اعزامی و داوطلب مازندران از شهرستان آمل بوده است، اضافه کرد: بیشترین نیروهای داوطلب از آمل بمدت یک ماه الی 45 روز در بازسازی حضور داشتند و این شهرستان توانست در این کار خیر رتبه نخست را کسب کند.
 
وی یادآور شد: عاشقان اهل بیت (ع) می ‌توانند کمکهای نقدی خود در این خصوص را به ستادهای عتبات عالیات در شهرستان آمل پرداخت کنند.
 
شهرستان آمل حدود 400 هزار نفرجمعیت دارد.
کد مطلب 1618624

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