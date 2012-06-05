یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان نذورات مردمی به حساب ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان آمل واریز شده که در بازسازی عتبات عالیات در کربلا، نجف، کاظمین و سامرا هزینه می‌شود.

وی افزد: در این مدت مردم شهرستان آمل مقدار زیادی طلا و نقره برای استفاده در حرمین عتبات عالیات به صورت نذورات اهدا کردند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آمل تصریح کرد: مردم نوعدوست و ولایتمدار شهرستان آمل پارسال بیش از 500 میلیون ریال برای بازسازی عتبات عالیات در کشور عراق و 25 تن برنج اهدا کردند.

اکبرزاده با بیان اینکه بیشترین نیروهای خدماتی و اعزامی و داوطلب مازندران از شهرستان آمل بوده است، اضافه کرد: بیشترین نیروهای داوطلب از آمل بمدت یک ماه الی 45 روز در بازسازی حضور داشتند و این شهرستان توانست در این کار خیر رتبه نخست را کسب کند.

وی یادآور شد: عاشقان اهل بیت (ع) می ‌توانند کمکهای نقدی خود در این خصوص را به ستادهای عتبات عالیات در شهرستان آمل پرداخت کنند.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفرجمعیت دارد.