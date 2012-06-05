ثبت نام مسکن مهر پردیس از امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام مسکن مهر پردیس از امروز سه شنبه در مراکز پستی شهر تهران و شهرجدید پردیس آغاز شده است و متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به این مراکز مراجعه کنند.

بر این اساس ساخت مسکن مهر در این شهر به سه بخش دهک پایین، دهک متوسط و دهک بالاتر از متوسط تقسیم می‌شود که بر این اساس، بلوک‌های 60 واحدی بلند مرتبه با تامین پارکینگ در محوطه و آورده کم برای دهک پایین در نظر گرفته شده است.

همچنین آپارتمان‌های 10 واحدی در 5 طبقه دو خوابه برای طبقات متوسط و آپارتمان های سه طبقه 6 واحدی و یا 4 طبقه 8 واحدی و سه خوابه‌های بزرگ برای طبقه‌های متوسط به بالا در نظر گرفته شده است.

برای خرید مسکن مهر پردیس، آورده متقاضیان از 15 میلیون تومان آغاز شده و تا 30 میلیون تومان خواهد بود که در مرحله اول ثبت نام باید 5 میلیون تومان به حساب واریز شود و مابقی در طول اجرای پروژه و بنا بر پیشرفت فیزیکی آن از متقاضی دریافت خواهد شد.