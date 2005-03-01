واكنشهاي جهاني نسبت به عمليات انتحاري در شهر حله عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، فرد اكهارد سخنگوي دبير كل سازمان ملل متحد دراين رابطه گفت: عنان عمليات انتحاري در شهر حله در جنوب عراق محكوم كرد.

وي دريك كنفرانس مطبوعاتي افزود: اين حمله تروريستي نقض آشكار قوانين بين المللي است.



اكهارد تاكيد كرد: تداوم اعمال خشونت آميزكه به طور كلي ملت عراق را مورد هدف قرارداده است چشم انداز عراق مسالمت آميز ، دمكراتيك و شكوفا را از بين نمي برد.

سخنگوي دبيركل سازمان ملل متحد ياد آورشد: عنان از تمام عراقيها مي خواهد ازدست زدن به هرگونه اعمال خشونت آميز خودداري كنند و اختلافات خود را كنار بگذارند.

اكهارد درپايان با بيان اينكه سازمان ملل متحد همچنان دركنار مردم عراق خواهد ايستاد گفت: پايه ها وزيربناي عراق جديد نمي تواند بنا شود مگر اينكه وسائل مسالمت آميز گفتگو، تفاهم دوجانبه و حل و فصل اختلافات بكار گرفته شود.

ازسوي ديگر دولت اسپانيا نيز بامحكوم كردن عمليات انتحاري درشهرحله با استفاده ازيك خودروي بمب گذاري شده، اين اقدام را شديدا تقبيح كرد.وزارت خارجه اسپانيا در بيانيه اي تاكيد كرد: دولت اسپانيا هرگونه حملات تروريستي وحشيانه را كه مردم را مورد هدف قرار دهد را شديدا محكوم مي نمايد.

دراين بيانه دولت اسپانيا همبستگي وهمدردي خود را با خانواده هاي قرباني ومجروحان و دولت عراق اعلام داشت.

درپايان اين بيانيه آمده است: دولت اسپانيا اطمينان دارد كه ملت عراقي كه با شجاعت درپاي صندوقهاي راي حاضر شد ثابت كرد كه مي تواند روند سياسي را براي ايجاد عراقي يكپارچه و با ثبات و دمكراسي را دنبال كند وبا صلح دركنار همسايگانش به زندگي ادامه دهد.

همچنين "بياربتيگرو" وزير امور خارجه كانادا نيزدربيانيه اي عمليات انتحاري در شهر حله را محكوم نمود وگفت:كانادا كشته شدن شماري از عراقيهاي بيگناه را در اين عمليات تروريستي محكوم مي كند وازطرف مردم كانادا به خانواده هاي قرباني تسليت مي گويد.

دراين بيانيه آمده است: انتخابات ماه گذشته عراق به وضوح عزم و اراده مردم عراق را نشان داد كه آنها متحد و يكپارچه هستند و اينگونه پايه هاي دمكراسي را بنا نهادند بنابراين كانادا مردم عراق را به اتحاد و يكپارچگي دربرابر تجاوزات وحشيانه ترغيب مي كند.

سخنگوي كاخ سفيد هم با محكوم كردن عمليات انتحاري درشهر حله اعلام كرد: اين اقدام حمله به شهروندان بي گناه عراقي تلقي مي شود و عاملان اين عمليات همان تروريستهاي كساني هستند كه دست به اين حمله مي زنند و آنها دشمنان آينده آزاد و مسالمت آميزمردم هستند.

وي افزود: ما همچنان با نيروهاي امنيتي عراق تلاش مي كنيم تا تروريستها وعناصر سابق حزب بعث را كه تلاش مي كنند كه مانع انتقال دمكراسي به عراق شوند دستگير و يا سركوب نماييم .

اسكات مك كللان گفت: عراقيها شجاعت و تصميمات خود را براي داشتن زندگي آزاد گرفته اند بنابراين ما دركنار آنها باقي خواهيم ماند و براي ساختن آينده عراق آزاد و مسالمت آميزبا آنها همكاري مي كنيم .

امروزهم خانواده هاي قربانيان انفجارعمليات انتحاري حله با برگزاري تظاهرات اعتراض آميز در اين شهر از نيروهاي امنيتي خواستند عاملان و مقصرين اين عمليات را مجازات نمايند.

حدود 300 نفر از خانواده هاي عراقي قرباني با اجتماع در محل انفجار، شعارهايي همچون " ما حق قربانيان را مي خواهيم " ، " ما حق برادرانمان را مي خواهيم " و " ما از مسئولان دولت مي خواهيم عاملان اين جنايت را محاكمه نمايد" سر دادند.

گفتني است يك عامل انتحاري صبح روزدوشنبه ساعت 30/9 دقيقه به وقت محلي خودرو خود را درمقابل ساختمان كميته پزشكي محل آزمايش پزشكي كارمندان ادارات دولتي شهرحله منفجر كرد و بيش از125 عراقي را كشت و 130نفر ديگر را زخمي كرد