تذکر توکلی نسبت به تاخیر در انتخاب هیات رئیسه دائم مجلس نهم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در ادامه جلسه روز سهشنبه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری گفت: براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از تایید اعتبارنامه دو سوم نمایندگان باید بلافاصله هیات رئیسه دایم مجلس انتخاب شود.
وی افزود: بر این اساس باید اولین دستور کار امروز انتخاب هیات رئیسه دایم مجلس باشد و نمیتوان دستور دیگری را در صحن علنی مجلس بر این دستور مقدم داشت.
علی لاریجانی ریاست موقت مجلس در واکنش به این تذکر گفت: بعد از قرائت گزارش شعب انتخابات هیات رئیسه دایم مجلس برگزار میشود.
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