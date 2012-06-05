  1. سیاست
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۵

در صحن مجلس مطرح شد:

تذکر توکلی نسبت به تاخیر در انتخاب هیات رئیسه دائم مجلس نهم

تذکر توکلی نسبت به تاخیر در انتخاب هیات رئیسه دائم مجلس نهم

نماینده مردم تهران نسبت به لزوم انتخاب هیات رئیسه دایم مجلس شورای اسلامی پس از تایید اعتبارنامه دو سوم نمایندگان مجلس تذکر داد و گفت: نباید هیچ دستوری در صحن علنی بر این دستور مقدم باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در ادامه جلسه روز سه‌شنبه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری گفت: براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از تایید اعتبارنامه دو سوم نمایندگان باید بلافاصله هیات رئیسه دایم مجلس انتخاب شود.

وی افزود: بر این اساس باید اولین دستور کار امروز انتخاب هیات رئیسه دایم مجلس باشد و نمی‌توان دستور دیگری را در صحن علنی مجلس بر این دستور مقدم داشت.

علی لاریجانی ریاست موقت مجلس در واکنش به این تذکر گفت:‌ بعد از قرائت گزارش شعب انتخابات هیات رئیسه دایم مجلس برگزار می‌شود.

کد مطلب 1618631

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