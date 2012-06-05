افزایش 30 درصدی میزان تولید محصولات کشاورزی آذربایجان غربی/ تامین 5.5 درصد نیاز کشور

محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده در صورت اختصاص 40 میلیارد ریال اعتبار ترویجی رشد بیش از 30 درصدی میزان محصولات کشاورزی برنامه ریزی شده، افزود: سال گذشته چهار میلیارد ریال اعتبارات ملی و استانی به این بخش تخصیص یافت.

وی با اشاره به شناسایی بیش از 300 هزار مدیر بخش تولید محصولات کشاورزی و دامی در آذربایجان غربی، اظهار داشت: با توجه به سنتی بودن و کاهش بازده مورد انتظار، رعایت اصول و فنون، افزایش درجه آگاهی، ارتقا سطح زندگی و تجهیز کشاورزان، تضمین قیمتها، بیمه محصولات، بازاریابی و مدیریت تولید، مصرف کودهای شیمیایی، بذور اصلاح شده و مبارزه با آفات ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به وجود یک میلیون اراضی قابل کشت در آذربایجان غربی، ادامه داد: هم اکنون 800 هزار هکتار از اراضی در دست کشت بوده و 9.3 میلیون واحد دام سبک و سنگین وجود داشته و در این راستا اراضی آبیاری استان 311 هکتار و بقیه زمینهای دیم بوده که از این میزان نیز سالانه 200 هزار هکتار کشت نشده و به آیش گذاشته می شود.

اصغری در ادامه از تولید سالانه 6 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در اراضی قابل کشت آذربایجان غربی خبر داد و عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده اجرای طرحهای متعدد در بخش کشاورزی و به کارگیری علم و فن آوری نوین کشاورزی در بین کشاورزان و آموزش آنها امسال میزان تولید محصولات کشاورزی 30 درصد افزایش می یابد.

وی با اعلام اینکه بر اساس برنامه ریزی ها میزان تولیدات کشاورزی در آذربایجان غربی تا سه سال دیگر به 12 میلیون تن می رسد، اضافه کرد: امسال برای توسعه بخش کشاورزی 2 هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که در زمینه های زراعت، باغبانی، آب و خاک، امور دام و منابع طبیعی و آبیاری تحت فشار هزینه می شود .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار داشت:‌در حال حاضر بیش از 300 هزار نفر در آذربایجان غربی در یک میلیون هکتار زمین قابل کشت مشغول کشاورزی بوده و 5.5 درصدی محصولات کشاورزی کشور در آذربایجان غربی تولید می شود.

برداشت 3.5 میلیون تن محصول از اراضی کشت بهاره

اصغری از برداشت سه میلیون و 500 هزار تن انواع محصول از اراضی تحت کشت بهاری در سطح استان طی امسال خبر داد و ا اشاره به اینکه امسال در 260 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی انواع محصولات بهاری کشت شده، افزود: این میزان سطح زیر کشت نسبت به سال قبل 10 هزار هکتار افزایش یافته که در صورت مساعد بودن شرایط جوی پیش بینی می شود از این اراضی بیش از سه میلیون و 500 هزار تن محصولات گوناگون برداشت شود.

وی جو، چغندر قند، ذرت، نخود، آفتابگردان، سیب زمینی و پیاز را از مهمترین این محصولات عنوان کرد و اظهار داشت: در 22 هزار هکتار از اراضی استان محصول چغندر قند کشت شده که انتظار می رود بیش از 8 میلیون و 200 هزار تن محصول برداشت شود.

وی همچنین از احداث 5 مجتمع گلخانه ای به مساحت 350 هکتار در شهرهای ارومیه، خوی، مهاباد، میاندوآب و بوکان در استان برای اشتغال فارغ التحصیلان رشته کشاورزی خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها مبلغ 100 میلیارد ریال اعتبار هزینه و یک هزار و 500 نفر تا پایان سال 92 در آنها مشغول بکار می شوند.

پیش بینی تولید 612 هزار تن گندم در آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی از کشت گندم در 345 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: یکصد هزار هکتار از مزارع گندم بصورت آبی و 245 هزارهکتار هم بصورت دیم کشت شده که پیش بینی می شود بیش از 612 هزار تن گندم از این مزارع تولید شود.

وی در ادامه اظهار داشت: با وجود کاهش 55 هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم در آذربایجان غربی به دلیل بارندگیهای مناسب، پیش بینی می شود امسال در مقایسه با سال گذشته 32 هزار تن افزایش تولید گندم داشته که برای افزایش کیفیت گندم تولیدی نیز در بیش از 15 هزار هکتار از اراضی با آفت سن مبارزه می شود.

افزایش سطح باغات میوه آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه خوبی سیب استان در حوزه صادرات غیرنفتی کشور، گفت: وسعت باغات میوه استان 120 هزار هکتار بوده و در صدد هستیم این مقدار باغات به 300 هزار هکتار برسد، که در این راستا امسال در 25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی درختان میوه کشت شود.

اصغری همچنین از ایجاد 310 هکتار سایت گلخانه برای بهره مندی فارغ التحصیلان کشاورزی در استان خبر داد و با اشاره به در دست احداث بودن 250 هکتار سایت گلخانه ای به منظور افزایش تولیدات کشاورزی در سطح استان، افزود: هم اکنون 60 هکتار سایت گلخانه ای در شهرهای مختلف استان آماده واگذاری به فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و یا افراد علاقه مند به فعالیت در این سایت ها است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرحها تا پایان سال 92 به اتمام رسیده و با بهره برداری از آنها برای یک هزار و 500 نفر فرصت اشتغال فراهم می شود، اظهار داشت: آذربایجان غربی ظرفیت خوبی در زمینه باغات داشته که با افزایش سطح باغات به یکی از قطبهای مهم تولید میوه در کشور تبدیل می شود.