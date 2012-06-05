بازگشت نامزد اخوان به میدان التحریر/ دستور بازداشت مرسی از سوی مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد مرسی" نامزد اخوان المسلمین در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در اعتراض به صدور حکم دادگاه مبارک به جمع تظاهرات کنندگان در میدان التحریر پیوست.

بازگشت مرسی به میدان التحریر در حالی رخ داد که وی در جریان آغاز شراره های انقلاب مصر از نخستین حاضران در میدان التحریر بود.

بنابر اعلام منابع آگاه در مصر محمد مرسی به همراه برخی دیگر از رهبران اخوان المسلمین قبل از جمعه خشم 28 ژانویه 2011 که در نهایت به سقوط مبارک منجر شد، در میدان التحریر دست به تظاهرات زده بود.

بر این اساس، صدور حکم بازداشت مرسی از سوی دستگاه امنیتی حسنی مبارک اصلی ترین دلیل برای نقش آفرینی ویژه وی در جریان قیام علیه ظلم و استبداد رژیم گذشته محسوب می شود.

نامزد اخوان پس از صدور احکام دادگاه جنایی مصر با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده بود که به میدان التحریر خواهد رفت و به تظاهرات کنندگان ملحق خواهد شد.



در این تظاهرات عبدالمنعم ابوالفتوح، حمدین صباحی، خالد علی از نامزدهای دور اول انتخابات مصر به همراه تعداد زیادی از نمایندگان احزاب، گروه های سیاسی مصر و نمایندگان پارلمان حضور داشتند.



مردم مصر که خاطره روزهای انقلاب در میدان التحریر را مجددا زنده کرده بودند استقبال گرمی از محمد مرسی داشتند و بازگشتی باشکوه را برای وی رقم زدند.

تصاویر منتشر شده نشان می دهد محمد مرسی در حالی که بر دوش مردم قرار گرفته است با شعارهای متعدد آنها در حمایت از خود روبرو شده است.

مردم مصر در میدان التحریر تاکید کردند که با وجود اختلافات در برخی مسائل، اما در رویارویی با بازماندگان رژیم سابق و در تلاش برای پاکسازی نظامیان فاسد، از محمد مرسی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر حمایت خواهند کرد.

از سوی دیگر، گزارشها از مصر حاکی از آن است که با صدور حکم حبس ابد برای مبارک که بر خلاف درخواست خانواده های شهدای انقلاب مصر بوده است، میزان نفرت عمومی از "احمد شفیق" و نظامیان حاکم بیشتر شده تا جایی که به نظر می رسد شفیق شانسی برای پیروزی در دور دوم انتخابات نداشته باشد.

به گزارش شبکه خبری العاجل الاخباری مصر مردم در جریان ورود به میدان التحریر پارچه نوشته ها و بیلبوردهای تبلیغاتی شفیق را از نقاط مختلف قاهره پاکسازی کرده اند.

این در حالی است که تجمع کنندگان در میدان التحریر تاکید کرده اند تا زمانی که خواسته های آنها برآورده نشود میدان را ترک نخواهند کرد.

خاطرنشان می شود احکام صادر شده برای سرکردگان رژیم گذشته مردم و گروه های سیاسی مصر را یکپارچه کرده و هم اکنون همه گروه های سیاسی از جمله گروه های اسلامی و مسیحی در میدان التحریر تجمع کرده اند.