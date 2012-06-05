وجود 5 هزار کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی فرسوده در مازندران

محمد حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای بازسازی و اصلاح شبکه های فرسوده آبرسانی روستایی در مازندران به 180 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تخصیص سالانه برای این منظور کم است.

وی با بیان اینکه از مجموع بیش از سه هزار و100 روستای مازندران حدود دو هزار و 400 روستای بالای 20 خانوار استان که 73 درصد جمعیت روستایی استان را شامل می شود، زیرپوشش شرکت آبفای استان است، اضافه کرد: بقیه روستاها به صورت هیئت امنایی اداره می شوند .

وی بیان داشت: با توجه به مشکلات موجود در کیفیت و سلامت آب شرب روستاهای خودگردان و مستقل از آنها خواسته شده تا زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان درآیند تا بتوان خدمات مطلوبتری به آنها ارائه داد.

مدیرعامل آب وفاضلاب روستایی مازندران، به اجرای 289 طرح آبرسانی روستایی در استان اشاره کرد و ادامه داد: این طرح ها شامل 125 مجتمع آب رسانی و 164 طرح تک روستایی است.

برزگر اضافه کرد: با بهره برداری از طرحهای در دست اجرا حدود 895 روستا با 500 هزار نفر جمعیت از آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند خواهند شد.

وی از اجرای طرح مطالعاتی جامع آب روستاها در راستای برنامه ریزی آب و فاضلاب روستایی مازندران خبر داد و گفت: وزارت نیرو در راستای تخصیص اعتبارات برای روستاها تمهیدات خوبی اندیشیده و توانست از محل اعتبارات ملی برای آبرسانی روستایی اعتبارات مناسبی اختصاص دهد.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران با اشاره به گردشگر پذیر بودن روستاهای استان و گرمای پیش رو از روستاییان و مسافران خواست با توجه به کاهش منابع آبی در مصرف آب شرب صرفه جویی و از مصرف غیر ضروری خودداری کنند تا آب قطع نشود.