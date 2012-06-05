بازی آمریکا با کارت گروهک ورشکسته؛ تلاش برای نبش قبر منافقین

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهک منافقین سالهاست که در تلاش هستند تا خود را از فهرست گروههای تروریستی در آمریکا خارج کنند. تلاش آنها بر آن است تا به همان شیوه ای که در اروپا عمل کردند در آمریکا روندی را آغاز کنند و بتوانند گروه را از محدویت های ظاهری که در این کشور با آنها روبرو هستند رها سازند.

در پی درخواست مجدد این گروه، یک دادگاه استیناف روز جمعه به هیلاری کلینتون دستور داد تا طی چهارماه تصمیم خود را برای خروج گروهک منافقین از فهرست گروههای تروریستی بگیرد. دادگاه استیناف آمریکایی در واشنگتن گفت که اگر وزیر خارجه تصمیم خود را درباره سرنوشت این گروه طی چهارماه اتخاذ نکند این دادگاه به مقام های قضایی دستور خواهد تا راسا به خروج این گروه از فهرست گروههای تروریستی اقدام کنند.

مریم رجوی سرکرده گروهک منافقین موسوم به مجاهدین خلق تصمیم دادگاه آمریکایی ر ا " پیروزی عدالت" توصیف و ابراز امیدواری کرد که هیلاری کلینتون فوراً دستور پایان سیاست به گفته وی "اشتباه و مخرب" را صادر کند.

تلاش این گروه برای خروج از فهرست سیاه آمریکا در حالی است که این گروه نه به خاطر اقدامات تروریستی علیه شهروندان ایرانی بلکه به خاطر ترور شخصیت های آمریکایی در ایران، اجازه فعالیت ندارند. با این وجود گروهک منافقین برای مدت بیش از یک دهه است که هیچگونه محدودیتی در فعالیت های خود در آمریکا ندارند و میتینگ هایی را ترتیب می دهند که در آن مقام های سابق آمریکایی بطور آشکارا به نفع آنها البته با دریافت پول سخنرانی می کنند.

گروهک منافقین و حامیان آنها که برخی از سیاستمداران و نظامیان سابق آمریکایی اند بر آن هستند تا با این اقدام فشارهای بیشتری را بر ایران وارد کرده و به این طریق بتوانند سیاست ایالات متحده درقبال ایران را پس از خروج این گروه از فهرست گروههای تروریستی وارد مرحله جدیدی کنند.

طی سالیان گذشته فعالیت آزادانه طرفداران و حامیان مالی این مجاهدین در آمریکا و جمع آوری پول برای این گروه و حتی پرداخت پول به برخی مقام های لشگری و کشوری آمریکا برای سخنرانی های آتشین به نفع این گروه تاکنون از سوی دولت آمریکا بی پاسخ بوده است.

در عین حال تلاش این گروه در حالی دوباره آغاز شده که چند ماه پیش درخواست آنها و حامیانشان از وزارت خارجه به نتیجه‌ای نرسیده و همزمان با نزدیک شدن گفتگوهای هسته ای ایران با گروه 1+5 در مسکو شیوه جدید در تبلیغات ضد ایرانی آغاز شده و آمریکا بر آن است تا در این مذاکرات از برگهای چانه زنی بیشتری برخودار باشد.