آمریکا حامی نامزد رژیم صهیونیستی در انتخابات مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العاجل الاخباری مصر، منابع آگاه دیپلماتیک اخیرا اعلام کردند که "واشنگتن ترجیح می دهد احمد شفیق با توجه به نزدیکی به رژیم سابق مصر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود."

بر این اساس، آمریکایی ها دیدگاه مثبتی به پیروزی "محمد مرسی" نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر ندارند و انتخاب وی را به منزله از دست دادن منافع استراتژیک خود در این کشور می دانند.



این در حالی است که هم اکنون مردم مصر با نگاه واقع بینانه به شرایط کشورشان پس از سرنگونی رژیم سرنگون شده مبارک، احمد شفیق را نامزد رژیم صهیونیستی و محمد مرسی را نامزد انقلاب مصر می دانند.



"مصطفی الشحات" فعال مصری در واکنش به حمایت آمریکا از احمد شفیق در دور دوم انتخابات تاکید کرد: قطعا آمریکا همواره از نامزد رژیم صهیونیستی در انتخابات مصر حمایت می کند.



پیش از این نیز "سعود الفیصل" وزیرامور خارجه عربستان در پیامی فوق محرمانه برای سفارت این کشور در قاهره تاکید کرده بود که ریاض با ریاست جمهوری نامزد اخوان مشکل جدی دارد و آن را به نفع جایگاه خود در جهان عرب نمی داند.



سعود الفیصل با منتسب کردن خواسته خود به ملک عبدالله از سفیر عربستان خواسته بود تمام تلاشها در راستای عدم پیروزی محمد مرسی در انتخابات مصر به کار گرفته شود.