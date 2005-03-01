سال 84 ستاد ساماندهي در منطقه جنوب تهران تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، "منصور احمد لو" رئيس فرهنگسراي بهمن كه پس از نشست مطبوعاتي چهار مين جشنواره پليس در جمع خبرنگاران به ارائه عملكردهاي اين فرهنگسرا درسال 83 و طرح هاي جديد درسال 84 پرداخت، با اشاره به اين مطلب كه در سال 83 فرهنگسراي بهمن در زمينه هاي اجتماعي، علمي، ورزشي و هنري فعاليتهاي چشمگيري داشته است، متذكر شد: دامنه فعاليت تئاتري در اين فرهنگسرا به اندازه اي بوده كه ما ديگر محل خالي تمرين نداريم و در سه فضاي نمايشي ما نمايشهاي مختلفي به ويژه در زمينه تبليغ هنر درماني صورت گرفته است.

وي افزود: برهمين مبنا طي 10 تا 20 بهمن نمايشهايي درزمينه انتقال مفاهيم مذهبي به نسل جوان با عنوان نمايش داستانهاي ابراهيم ونمرود، ضحاك و كاوه و غيره در اين سالنها اجرا شد.

درزمينه موسيقي نيز با برگزاري كنسرت عصار توانستيم در حدود 35 هزار نفر مخاطب را طي يك هفته به فرهنگسرا جذب كنيم. درحالي كه كنسرت هاي فرهنگسرا معمولا مجاني است اما بليت اين كنسرت 7هزار تومان بود.

رئيس فرهنگسراي بهمن برگزاري همايش نخبگان با حضور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را يكي ديگر از برنامه هاي موفق اين فرهنگسرا دانست و تصريح كرد: افتتاح نگارخانه ريحانه النبي، توسعه كتابخانه فرهنگسرا از ديگر اقدامات ما بوده است.

وي اعزام كارروان راهيان نور به مناطق جنگي را يكي ديگر ازفعاليتهاي فرهنگي اين فرهنگسرا در زمينه آشنايي مردم با مظلوميت رزمندگان دانست و گفت: درابتداي سال 84 (نوروز) ما گروه ديگري از اين كارروان را به مناطق جنگي اعزام خواهيم كرد.

رئيس فرهنگسراي بهمن تصريح كرد: از آنجايي كه هيچ اداره اي نمي تواند از تأثير گذاري فرهنگي ناگزير باشد و نمي تواند در امور فرهنگي موثر نباشد ما به تمام مسوولان مناطق 16 و19 پيشنهاد داديم براي حل مشكلات مناطق جنوبي تهران و گسترش فضاي فرهنگي ،هنري و ورزشي اين دو منطقه يك ستاد ساماندهي تشكيل دهيم كه با پذيرفته شدن اين پيشنهاد در سال 84 ما برنامه هاي خود رابر اين محور استوار خواهيم كرد.