اعتبارنامه نماینده مشهد به کمیسیون تحقیق رفت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه در صحن علنی مجلس نتیجه بررسی اعتبارنامه منتخبین نهمین دوره مجلس قرائت شد.

به این ترتیب اعتبارنامه جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات بعد از بررسی در شعبه 14 تایید شد اما صبح امروز با اعتراض مجدد علاء الدین بروجردی بررسی اعتبارنامه کریمی قدوسی به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.



حسینعلی شهریاری رئیس شعبه 14 به منظور بررسی اعتبارنامه برخی از نمایندگان بود.



همچنین در شعبه 4 اعتبارنامه محمد باقر شریعتی نماینده بهبهان تایید شد. در شعبه 12 نیز اعتبارنامه عیسی امامی نمایندگان گرگان و آق قلا و همچنین غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و آرادان در صحن علنی امروز مجلس تایید شد.

