علیرضا حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت باشگاه صنعت نفت در فصل نقل و انتقالات تصریح کرد: ما هنوز با هیچ بازیکنی قرارداد امضا نکرده‌ایم. با بازاری که پرسپولیس و مس کرمان ایجاد کرده اند فعلا نمی توانیم کاری انجام بدهیم. سیاست ما استفاده از بازیکنان جوان و کم توقع است و به هیچ عنوان قصد نداریم قانون سقف قراردادها را زیر پا بگذاریم.

وی افزود: ما هفت تا هشت بازیکن در پست های مختلف می خواهیم که کاستا پیش از سفرش نام آنها را در اختیار ما قرار داده است. کار جذب تعدادی از این بازیکنان هم با نظر کمیته فنی و انتقال انجام می‌شود.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت با اشاره به تداوم مذاکرات این باشگاه با بازیکنان خارجی هم تاکید کرد: مذاکرات ما با یک مدافع برزیلی و یک هافبک پرتغالی ادامه دارد و حضور آنها در تیم ما تقریبا تا 80 درصد قطعی شده است. با این حال امضای قرارداد ما با آنها مشروط است. آنها باید در تست فنی تیم شرکت کنند تا مورد تایید کمیته فنی ما قرار بگیرند.

حکمت همچنین از موافقت اعضای هیئت مدیره این باشگاه با اضافه شدن یک مربی دیگر به کادر فنی صنعت نفت خبر داد و گفت: کاستا روز 22 خرداد به آبادان می‌آید تا تمرینات تیم را شروع کند. او قصد دارد یک آنالیزور پرتغالی هم به کادر فنی بیاورد که احتمالا مشکلی برای این کار نخواهیم داشت.