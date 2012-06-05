هشدار مجدد درباره پیروزی شفیق/ مصریها تظاهرات میلیونی برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دهها تظاهرات کننده مصری در میدان التحریر در نماز صبح خود برای نابودی ظالمان دعا کردند.

این در حالی است که امروز قرار است تظاهرات میلیونی از سوی گروههای سیاسی و انقلابی از جمله گروه اخوان المسلمین برگزار شود.

از سوی دیگر "محمد حبیب" معاون رهبر سابق گروه اخوان المسلمین مصر گفت : همه گروههای سیاسی باید از محمد مرسی حمایت کنند، زیرا پیروزی احمد شفیق به منزله فاجعه خواهد بود.

وی در عین حال مجددا تاکید کرد: محمد مرسی باهوش است، اما خیرت الشاطر(نامزد رد صلاحیت شده اخوان المسلمین) به مراتب توانا تر از وی بود.

حبیب بیان کرد: حزب آزادی و عدالت و نامزد آنها محمد مرسی باید اقدام فوری برای ائتلاف با حمدین صباحی و عبدالمنعم ابوالفتوح انجام دهند، زیرا احتمال پیروزی احمد شفیق زیاد است به ویژه اینکه قبطی ها، صوفی ها و حزب ملی منحله سابق به شدت از شفیق حمایت می کنند.