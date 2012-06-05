به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی معاونت سیما روز چهارشنبه 10 خرداد ماه در گزارشی که برای خبرگزاریها ایمیل کرده بود، از پخش 63 فیلم سینمایی، تله فیلم و انیمیشن در تعطیلات خبر داد.
فیلمهای "هشت میلیمتری"، "فصل زندگی"، "پل هاری مایا"، "تک تیرانداز"، "ترم زمستانی"، "ایران بیست سال بعد"، "مسافران مهتاب"، "ستاره باران" و "بابای خوب" از شبکه اول پخش شد.
شبکه دو هم فیلمهای "دم زری"، "خانه اسرار آمیز"، "آفتاب و زمین"، "خرسهای مهربان ( امدادگران مهربان)"، "بیست و چهار"، "پا به پای آفتاب"، "خشت بهشت"، "آقای مهربان"، "نه، یک اتفاق ساده" و "آینهای در غبار" را روی آنتن فرستاد.
"لانه عقابها"، "بازرس مونتالبانو"، "تله کاغذی"، "دو نخاله راننده"، "لحظه ناب"، "پلیس گشت"، "خشم دریا"، "بازرس مونتالبانو"، "مهمان حبیب خداست"، "تیرباران"، "نفوذی"، "دام" و "پیتزا مافیا" نیز از شبکه سوم سیما روی آنتن رفت.
شبکه چهار سیما هم "سه روز کندور"، "موجود"، "اورژانسی"، "انگشتر" و "قصه سیمین" را پخش کرد. "راز دشت تاران"، "حلقههای ازدواج"، "چارلی"، "شگفتانگیزان"، "آستریکس گالی"، "شهرام و بهرام"، "بعد از آبشار"، "شجاع مرد کوچک"، "بازگشت"، "همه خوب هستند"، "نیکوگوزن پرنده"، "جدال" و "سوز شمالی" هم در شبکه تهران پخش شدند.
"رسم مانده"، "شرط دوم"، "درخت باور"، "درانتظارناخدا"، "پر"، "پیشکش"، "شهر موشها"، "مندرلی"، "گذر از اندوه"، "کیلومتر14 (1 )"، "کیلومتر14 (2 )"، "حمله دایناسورها" و "گربه کلاه به سر" از شبکههای شما و نمایش روی آنتن رفتند.
با نگاهی به فیلمهایی پخش شده متوجه میشویم بیشتر فیلمهای سینمایی قدیمی همچون "تیرباران"، "مسافران مهتاب"، "دام" و ... نه تنها سالها از زمان تولید و اکرانشان میگذرد، بلکه هر سال از شبکههای مختلف سیما پخش شدند.
از سوی دیگر در ایام تعطیلات تله فیلمهای تکراری همچون "کیلومتر 14" و ... برای چندین بار روی آنتن رفتند. در حالی که شش تا هفت بار پخش شدهاند. علاوه بر آن فیلمهای خارجی تکراری همچون "تک تیرانداز" پخش شد. این در حالی است که معاونت سیما از سالها پیش تولید تله فیلم را آغاز کرد تا در مناسبتهای مختلف فیلمهای متنوعی برای پخش داشته باشد، اما در این ایام کمتر فیلمی همچون "ستاره باران" دیده شد که برای اولین بار پخش شد.
اتفاق جالب دیگر این بود که فیلم "ایران 20 سال بعد" با تاخیر یک روزه از دو شبکه یک و آی فیلم روی آنتن رفت. این در حالی است که چندی پیش مدیر هماهنگی کنداکتور در معاونت سیما راهاندازی شد که دیگر شاهد چنین ناهماهنگیهایی در پخش نباشیم.
دیدن این موارد نشان میدهد تولیدات قدیمی سینمای ایران و تلویزیون هنوز پاسخگوی پر کردن آنتن است و خبری از تولیدات جدید نیست. امید است در مناسبتهای بعد تلویزیون فیلمهای تازهتری را پخش کند، نه اینکه تولیداتی را پخش کند که به دلیل پخشهای مکرر از کیفیتشان کاسته شده است.
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