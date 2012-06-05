فراموشی نشانه های غنی فرهنگی/ آشنایی با بازیهای محلی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تاریخ هفت هزار ساله استان اردبیل توانسته است نمونه های غنی از بازیهای بومی را برای تمامی سنین تدارک ببیند که با حداقل هزینه می تواند در تربیت صحیح جسمی و روانی کودک نقش بسزایی داشته باشد.

بازی کردن در تعاریف فرهنگی به معنی مشغول شدن، تفریح، سرگرمی و لذت بردن معنی شده و یکی از مهمترین فعالیتها در تخلیه روانی افراد محسوب می شود، به عقیده کارشناسان تربیتی اوقات فراغت و بازی به اندازه اوقات کار و حتی بیش از آن دارای اهمیت است و هر چقدر اصول بازی که فرد انجام می دهد پخته تر و غنی تر باشد در شکل گیری درست شخصیت او تاثیر گذار است.

به دلیل آزادی و اختیار فرد در انجام بازی، یکی از ویژگیهای مهم آن لذت و آزادی فرد در انجام آن و در نهایت رضایت درونی کودک است. بازی با ویژگیهایی چون غیر جدی بودن، لذت بخش بودن و اعطای اختیار به فرد و همچنین اعطای پاداش درونی می تواند در کاهش تنشها و ناملایمات پیرامون تاثیرات قابل توجهی داشته باشد.

بازی بومی آیینه فرهنگ یک منطقه است/ تنوع 100 بازی بومی در اردبیل

در واقع می توان تاکید داشت که بازیهای بومی محلی از آن رو که می توانند درونمایه های تربیتی را به اصول فرهنگی یک منطقه گره زنند اهمیت ویژه ای دارند.

نویسنده نخستین کتاب بازیهای محلی اردبیل با اشاره به مطالعات خود در خصوص بازیهای محلی به خبرنگار مهر گفت: مجموعه مطالعه و پژوهش در این زمینه نزدیک به 150 بازی محلی را در استان اردبیل نشان می دهد که با در نظر گرفتن تنوع آنها در نام و طرز انجام بازی در مناطق مختلف به اعداد بیشتری نیز می توان رسید.

عباس نقی زاده افزود: بازیهای محلی در شهرستانهای مختلف استان اردبیل متناسب با شرایط زندگی، شرایط اقلیمی و معیشتی است و همین موضوع نشان می دهد که بازیها آمیخته با فرهنگ بومی است و صورت ظاهری ندارد.

وی مهمترین ویژگی بازیهای بومی را تقویت کار گروهی، ایجاد فضای شاداب و پر نشاط، رفع مشکلات جسمی ناشی از فقر حرکتی و تخلیه روانی فرد می داند و معتقد است به واسطه بازیهای محلی بسیاری از مشکلات جسمی و روانی از جمله مشکلات گفتاری، اختلال حواس، جمع گریزی، فقر حرکتی، چاقی و افسردگی قابل درمان است.

رواج ابزار بازیهای محلی در بین خانوادها

بازیهای محلی و بومی این استان براساس ابزارهای بازی به چند دسته تقسیم می شود که شامل بازیهای بدون وسیله "وسیله سیز اویونلاری"، با سنگ " داش اویونلاری"، با نخ و قرقره "آشیق اویونلاری"، با چوب "آغاج اویونلاری"، طناب "ایپ اویونلاری"، دستمال "دستمال اویونلاری"، توپ "توپ اویونلاری"، برف "قار اویونلاری" و بازیهای داخل خانه "ائو اویونلاری" است.

از این رو بازیها با ابزار ساده ای مانند چوب، خاک، سنگ، پارچه، طناب، توپ، کلاه، کمربند و... و در بیشتر مواقع بازی با حضور بیش از یک نفر و به صورت گروهی انجام می شود.

اما باید اذعان داشت که امروزه با توجه به توسعه ابزار بازیهای دیجیتالی، بی توجهی به فرهنگ و سنن گذشته و بویژه رویکرد خانواده ها و کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان بسیاری از این بازیها که برگرفته از ریشه های فرهنگی منطقه بودند، به فراموشی سپرده است که از جمله مهمترین این بازیها می توان موارد زیر را برشمرد.

بازی "دوز" یا با نام محلی "قوندوم کوشدوم"

این بازی با هدف یادگیری ترسیم و اعداد، پرورش هوش و اندیشه و قدرت پیش بینی بوسیله دو نفر بدون محدودیت سنی و با استفاده از سه مهره سفید، سه مهره سیاه، یک برگ مقوا و یک قلم و در فضای داخلی یا بیرونی اجرا می شود.

در بازی "دوز" ابتدا در روی یک برگ مقوایی شکل جدول مربوط به بازی را با قلم ویا روی زمین با گچ رسم می شود. هر دو بازیکن دارای سه مهره ی مشابه با رنگهای متفاوت دارند که به قید قرعه، یکی از آنها با قرار دادن یک مهره هایش در نقطه مرکزی مربع که بر تمامی خطوط تسلط دارد، بازی را شروع می کند.

نفر دوم مهره ای را در یکی از گوشه ها که از لحاظ موقعیت مکانی در درجه دوم است می گذارد و دوباره نفر اول در یکی دیگر و این بازی به همین نحو ادامه می یابد، تا هر دو، سه مهره خود را در محلهای تلاقی خطوط کاشته باشند و پس از آن، هر کدام در نوبت خود با جابجا کردن همان مهره ها سعی می کند که هر سه مهره خود را در یک خط مستقیم ردیف بچینند.

در این بازی هر کدام از بازیکنان با تکمیل کردن هر ردیف یک امتیاز می گیرد و در پایان، بازیکنی که تعداد امتیازاتش را به حدی که تعیین کرده اند، برساند برنده بازی می شود.

"گول گول" یا بازی "گل پوچ"





قدمت این بازی به دوران قاجار می رسد و به این ترتیب است که افراد به دو گروه مساوی تقسیم می شوند، دو سر گروه شرایط بازی را از قبیل حد نصاب امتیازات و تعداد امتیازی که تک گل "گول" دارد، مطرح می کند. به طور مثال تک گل پنج امتیاز و حد نصاب هم 21 تعیین می شود.

سرگروه صاحب گل، در زیر پارچه یا چادری دست همبتزیهای را یکی یکی به خاطر فریب گروه حریف می گیرد و فقط در یکی از دستها گل را که شامل یک عدد دکمه کوچک است، قرار می دهد و همه مشت گره کرده بیرون می آیند.

نفرات گروه دوم با کنجکاوی، دقت و هوشیاری از حرکت دست سرگروه و نفرات نگاه ها و حالت چهره ها حدس می زنند و به سرگروه می گویند و سرگروه بنابر حدس خود و همبازیهایش، دستهای مشکوک را کنار گذاشته و بقیه را یکی یکی با گفتن واژه پوچ یا خالی کنار می گذارد و به این ترتیب به گل نزدیک تر می شود و چنانچه اگر آن را پیدا کند با کسب یک امتیاز صاحب گل شده و در دور بعدی آنها گل را مخفی خواهند کرد و اگر نتوانند باز گروه مقابل با احتساب یک امتیاز گل را میان دستها پخش خواهند کرد.

در ابتدای بازی اگر حدس قدری قوی باشد که به یقین مبدل شود، سرگروه می تواند با تک گل گفتن، پنج امتیاز بگیرد ولی اگر نتواند بنا به قراردادی که دارند 1 تا 5 امتیاز از دست می دهند. در خاتمه برنده بازی، گروهی است که تعداد امتیازاتش زودتر به 21 برسد.



بازی "یالان پالان" یا چیستان "قلندر آی قلندر"



این بازی به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با خصوصیات پرندگان و سایر جانوران، دقت و هوشیاری، درک مفاهیم قانون و اطاعت از مجریان آن با حداقل شش بازیکن شش الی 14 ساله و با استفاده از یک دستمال و یک کمربند برگزار می شود.



این بازی به اطاعت پذیری و احترام به بازیکنان با تجربه را تاکید داشته و در ابتدا یک بازیکن با تجربه به عنوان استاد و قلندر انتخاب می شود و کمربندی را در دست می گیرد و در ذهن خود پرنده ای را مجسم می کند و اعضای آن پرنده را با گفتن جملاتی بیان می کند و ضمن خواندن شعر، اندازه هر عضو را که توصیف می کند با دست روی کمربند نشان می دهد و سایر بازیکنان در پاسخ با همدیگر می گویند: قلندر ای قلندر



"دستمال قاپدی" یا دستمال بازی



برای شروع بازی باید میدان را برای بازی آماده کرد، بدین صورت که در دو انتهای میدان خطی به موازات هم رسم می کنیم و در وسط میدان نیز یک دایره می کشیم و دستمالی را در محدوده آن قرار می دهیم.



بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم شده سپس نمایندگان گروهها، به قید قرعه طرف میدان خود را انتخاب و در پشت خط آن قرار می گیرند. حال از هر گروه یک نفر به طور انتخابی در کنار دستمال می ایستد و نهایتا هدف هر کدام این است که دستمال را بردارد و به طرف گروه خویش دویده و از خط آن بگذرد و برای گروه خود امتیازی کسب نماید.



مسلم است که رقیب او را تعقیب خواهد کرد تا او را از پشت بزند. اگر قبل از رسیدن به خط او را لمس کرد برنده آن قسمت از بازی است و اگر نتوانست بازیکن حامل دستمال برنده است و یک امتیاز کسب می کند. سپس دو نفر دیگر انتخاب می شوند تا بدین صورت بازی را ادامه دهند و به همین ترتیب بازی ادامه دارد.



"یولداش سنی کیم آپاردی" یا رفیق تو را کی برد!



این بازی با هدف تقویت تعادل و استقامت جسمی، تقویت حس حدس و تجسم با حداقل هشت نفر بازیکن 9 الی 14 ساله بدون نیاز به ابزار اجرا می شود و در آن بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و به قید قرعه یا شیر و خط، دو گروه عقب و جلو مشخص می شوند و در فاصله یک متری پشت سر هم قرار می گیرند به طوری که نفرات گروه جلویی افراد گروه پشت سر خود را شناسایی کرده اند و به نام می شناسند.



حال دستهای خود را مانند دوربین جلو چشمان خود قرار می دهند تا به غیر از روبرو جایی را نبینند. یک نفر از گروه عقب پیش آمده و یواشکی با یک انگشت خود یکی از افراد گروه جلویی را هل داده و به پیش می برد که باید در این مرحله اسم آن بدرستی از سوی تیم مقابل عنوان شود.



اگر اسم هل دهنده به درستی تشخیص داده شود آنگاه از همانجا بازیکن حریف سوار بر پشت او می شود و تا خط گروه خود سواره می آید اما اگر اسم مذکور درست نبود و غلط از آب درآمد باید همان بازیکن گروه جلویی نفر هل دهنده را تا خط گروه خودشان بیاورد که ضمنا جای دو گروه و نقش آنها عوض می شود. این بازی در برخی نقاط استان به "جوجه گوزی" یعنی چشم جوجه و "مرجی مرجی" یا عدس عدس نیز معرف است.



"شیطان مره" یا مات شیطان



بازی شیطان مره نیز به منظور بهبود استقامت بدن، تقویت عضلات پا، هماهنگی اعصاب و اعضای بدن با سه الی هشت بازیکن هفت تا 13 ساله و تنها با یک عدد توپ کوچک و در محوطه حداقل 10 × 5 متر اجرا می شود.



بعد از مشخص کردن محدوده زمین بازی، در یک طرف آن، گودال کوچکی به صورت چاله که تقریبا به اندازه قطر توپ انتخابی است، کنده می شود که به این سوراخ خانه یا شیطان مره "مات شیطان" می گویند.



در اطراف خانه شیطان، به تعداد بازیکنها، چاله هایی با همان کیفیت ایجاد می شوند که هر کدام به یکی اختصاص دارد و خود در کنار آنها می ایستند. سپس یکی به قید قرعه، از فاصله ی 1.5متری به طور نشسته، توپ را روی زمین گذاشته و به سوی چاله ها می غلتاند که ممکن است یکی از چهار حالت زیر پیش بیاید:

به هیچکدام از چاله ها نیفتد که در این صورت حق غلتاندن دوباره توپ را دارد، به چاله متعلق به خود بیفتد که باز دوباره آن را می غلتاند، به چاله یکی دیگر از بازیکنان بیفتد در آن صورت باید صاحب گودال را روی کولش بگیرد و این بار با دقت و تمرکز حواس بیشتری توپ را بغلتاند.



اما در حالت اصلی بازی اگر توپ در خانه یا چاله شیطان یا همان سوراخ اصلی بیفتد به عنوان شیطان فورا به طرف توپ دویده، آن را برمی دارد و به طرف سایر بازیکنان که در حال فرار هستند، پرتاب می کند تا یکی از آنها را بزند و از نقطه برخورد توپ با فرد مقابل تا کنار چاله ها از او سواری بگیرد و بازیکنی که مورد اصابت توپ قرار گرفته بعد از سواری دادن روی خط شروع بازی می ایستد و به عنوان شیطان توپ را می غلتاند.



و بسیاری از بازیهای دیگر که به عقیده کارشناسان همه این بازیها وسیله ای طبیعی برای کودکان و نوجوانان و به منظور بیان و اظهار خود است و برای درک رفتارها و احساسات و ناکامیهای کودک لازم اس، چنانچه حتی روانشناسان از طریق بازیهای انتخابی کودکان می توانند شخصیت آنها را در بزرگسالی حدس بزنند.



بازی های محلی اردبیل به دلیل سادگی در برگزاری می تواند با صرف حداقل هزینه در مدارس آموزش داده شود و همچنین با ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی زمینه برای احیای آن توسط خانواده ها نیز فراهم شود اما در عمل مهمترین نهادهای مسئول مرتبط با احیای آثار تاریخی و فرهنگی به وعده های هر از چند گاهی خود بسنده کرده اند و عملا هیچ حرکتی در این خصوص تدارک نمی بینند.

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گزارش: ونوس بهنود