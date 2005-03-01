ممنوعيت پخش شبكه سحر مغاير با آزادي بيان است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، رهبر در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه اقدام نهاد شوراي عالي برنامه هاي راديو و تلويزيون فرانسه را غيرقانوني مي داند، گفت: اين نهاد، پخش شبكه ماهواره اي سحر را به اتهام آنچه يهودي ستيزي نام نهاده، ممنوع اعلام كرده است.

نماينده تهران با بيان اينكه طبق اساسنامه شوراي عالي برنامه هاي راديو و تلويزيون فرانسه (CSA)، اين شورا نمي تواند در روند پخش برنامه ها اقدام به سانسور كند، گفت: اين شورا نمي تواند با حكم يك قاضي و بدون رسيدگي قانوني به تخلف مطرح شده، حكمي صادر كند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه در چند سال گذشته شاهد نفوذ صهيونيست ها در برنامه هاي كلان و امور فرهنگي و اطلاع رساني فرانسه بوده ايم، افزود: اين موضوع بيشتر در خصوص شبكه "المنار" لبنان كه وابسته به حزب الله لبنان است، صورت گرفته و پخش اين شبكه در فرانسه ممنوع اعلام شد.

رييس كميته رسانه هاي گروهي مجلس، ممنوعيت پخش شبكه سحر يك و شبكه المنار را مغاير با اصل گردش آزاد اطلاعات در جهان توصيف كرد و گفت: فرانسه كه خود را مهد آزادي و دموكراسي مي داند، تحت فشار و نفوذ صهيونيست ها دست به اين اقدام زده است.

وي افزود: اين اقدامات بخوبي ثابت كرد انقلاب اسلامي ايران و حركت هاي حزب الله در لبنان و فلسطين با منافع استكبار جهاني و صهيونيست ها و اقدامات جنايتكارانه آنها مغايرت دارد .

رهبر اظهار داشت: اين شبكه ها با محور افشاي جنايات آمريكا و جنايات رژيم صهيونيستي و مقابله با قانون منع حجاب اسلامي زنان مسلمان در فرانسه، موضوعاتي هستند كه باعث نگراني استكبار جهاني شده است.