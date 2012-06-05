حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم یعقوبیان، مدرس حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد امام هادی(ع) گفت: کنیه امام هادی(ع)، ابوالحسن و ایشان معروف به ابوالحسن ثالث است. چهار امام(ع) هستند که کنیه‌شان ابوالحسن است، امیرالمؤمنین(ع)، امام موسی کاظم(ع)، امام رضا و امام هادی(ع)؛ اما وقتی به صورت مطلق گفته می شود ابوالحسن منظور امام موسی کاظم(ع) است، البته امیرالمؤمنین(ع) در روایات خیلی معروف به ابوالحسن نیست.

وی با بیان اینکه امام هادی(ع) معروف به خطیب اهل جنه است، اظهار داشت: زیارتی که برای امام هادی(ع) در مفاتیح است صفاتی را برای ایشان برشمردند که در این مجال به چند نمونه اشاره می‌کنم. "نور همیشه درخشان" یکی از این صفات است.

یعقوبیان افزود: مستحضر هستید که همه چیز به نور زنده است و در سایه نور هم حیات دارد و هم معنا پیدا می کند، اگر نور نباشد جهان نه قابل شناخت و نه قابل دیدن است. در نظام هستی امام هادی(ع) به عنوان نور همیشه درخشان است که هر حقیقتی به برکت ایشان قابل شناخت و فهم است.

این محقق و نویسنده کشورمان در ادامه سخنانش تصریح کرد: در دنیای امروز کسانی که خود را به شیطان فروختند تمام تلاششان این است که نور اهل بیت(ع) دیده نشود و در شبکه های مختلف و سایت های اینترنتی تهاجم عظیمی علیه اهل بیت(ع) را سامان می دهند. همه سایت ها و شبکه های ماهواره ای فعال هستند تا این انوار مقدسه دیده نشود با اینکه اینها نور نظام آفرینش هستند و اصلا بدون اینها عالم حیاتی ندارد و قابل شناخت نیست.

وی با بیان اینکه دانشمندان می گویند انسان 79 درصد اطلاعات خود را از طریق مشاهده به دست می آورد، بیان کرد: به عبارتی هر تصویری هزاران کلمه است. دشمنان در هر سال 700 فیلم فقط تولید می کنند و تلاش‌شان این است که با این ابزار نور اهل بیت(ع) و معارف آنها دیده نشود.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه امام هادی(ع)، سرالله است، اذعان کرد: بعضی ها حامل اسرار هستند، اما بعضی ها اصلا قابلیت این را ندارند اسرار را بفهمند لذا آنهایی که اهل فهم اسرار هستند با آنهایی که نامحرم هستند از اسرار حرف نمی زنند. امام هادی(ع) سر پروردگار است و ما را به رازبینی دعوت می کند.

یعقوبیان با بیان اینکه ویژگی دیگر امام هادی(ع) این است که ایشان حبل الله یعنی عامل اتصال زمین با آسمان است، افزود: همان چیزی که در دعای ندبه هم آمده است، اینکه فرمودند امام حبل الله است یعنی این ریسمانی است که خداوند فرستاده تا ما را از زمین به سوی آسمان بکشد. وقتی حضرت آدم(ع) و حضرت حوا هبوط کردند خداوند فرمود: شما را به زمین می فرستم اما چشمتان به برنامه های آسمانی باشد. باید زمین را با برنامه های آسمانی مدیریت کرد والا اگر جز این باشد روح ما فاسد، بی اثر و بی ثمر خواهد شد.

این مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه هر جامعه ای که چشم از برنامه های آسمانی بردارد روح خود را به شیطان می‌فروشد و آن وقت این روح، روح بی اثری می شود، بیان کرد: اگر فرمودند امام هادی(ع)، حبل الله هستند یعنی می خواهند به بشر این لیاقت و قابلیت را یادآوری کنند که خداوند این امکان و قابلیت را به بشر داده که دست به تحول و تغییر خود بزند تا بتواند با مهندسی رفتار و فرسایش روح، تعالی را در خودش به وجود بیاورد تا زمینه سیر الی الله را فراهم کند.