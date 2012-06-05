روایت یک شاهد عینی از قیام 15 خرداد/ ظلمهای ستمشاهی بعد از قیام

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از کسانی که شاهد و ناظر قیام 15 خرداد سال 42 بودند در حال حاضر در قید حیاتند؛ زمانی که پای صحبتهایشان می نشینی، تمام مصیبتهایی که در زمان حکومت طاغوت متحمل شدند را با بیان شیرین خود بیان کرده و اشک در چشمانشان حلقه می زند.

در سفری که برای تهیه گزارشهای ویژه یوم الله 15 خرداد به روستای محمدآباد عربها داشتیم، بر حسب اتفاق با دو تن از افرادی که شاهد قیام 15 خرداد بودند همصحبت شده و برای لحظاتی کوتاه مهمان خانه آنها و خاطراتشان بودیم.

یکی از این افراد "حاج علی عرب" بود؛ وی در سال 1305 هجری شمسی در خانواده ای مذهبی در محمدآباد عربها دیده به جهان گشود.

وی در قیام 15 خرداد 42 به همراه جمعیتی که از روستای محمدآباد عربها به سوی تهران حرکت می کردند، حضور داشته و در صحنه درگیری، مورد اصابت گلوله سربازان رژیم شاه قرار می گیرد و زخمی می شود.

روایت شاهد عینی و مجروح قیام 15 خرداد از خروش مردم در سال 42

"حاج علی عرب" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی خبر دستگیری آیت الله خمینی(ره) در روز 15 خرداد به مردم روستای محمدآباد عربها رسید، با جمعیتی که در مسجد این روستا بود راه میانبری انتخاب کردیم تا به مردم پیشوا ملحق شویم و وقتی به ورامین رسیدیم سوار کامیونی شدیم.

وی افزود: شهید "سید مرتضی طباطبایی" و "جعفر عرب مقصودی" که از شهدای 15 خرداد روستای محمدآباد عربها هستند، در این قیام ما را همراهی می کردند؛ وقتی به سمت تهران در حرکت بودیم، سربازان رژیم ستمشاهی بین راه جلوی ما را گرفتند و در پل باقرآباد قرچک شروع به تیراندازی کردند؛ در این قیام من زخمی شدم و چند نفر نیز به شهادت رسیدند.

شاهد عینی قیام 15 خرداد 42 گفت: در آن روز زخمیها را تا بیمارستان فیروزآبادی شهرری بردند و پس از بستری شدن، با بازجویی هایی که به عمل آمد، شرایطی برایم وضع کردند و آزاد شدم؛ بعدها نیز به عنوان شاهد در محاکمه دژخیمان حضور یافتم.

ظلمهای ستمشاهی بعد از قیام 15 خرداد

"حاج اسدالله شیخی" پدر شهید "عباس شیخی" نیز از دیگر کسانی بود که به مناسبت قیام تاریخی 15 خرداد میهمان خانه اش شدیم؛ وی در جمع قیام کنندگان 15 خرداد 42 نبوده اما شاهد بوده که مردم روستای محمدآباد عربها و دیگر مناطق قیام کننده به خاطر حمایت از مرجع تقلید خود، امام خمینی(ره) و پیروی از علمای دینی، چه مصیبتهایی را متحمل شدند.

شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به خاطر آن قیام تاریخی که بر علیه نظام ستمشاهی رخ داد، بلاهایی زیادی سر مردم آوردند.

وی افزود: به طور مثال "حمامچی" محله ما که برای خریداری نفت سیاه عازم تهران شده و مسافر بود، با سربازان رژیم شاه مواجه شد؛ آنها از وی سئوال کردند که اهل کجاست و "حمامچی" می گوید: "روستای محمدآباد عربها". سربازان هم فکر کردند این آدم اهل سیاست است و نمی دانستند که یک فرد معمولی و به دنبال یک لقمه نان حلال است، به همین دلیل وی را دستگیر کرده و روانه زندان کردند؛ بعدها توسط خانمی که ساکن تهران و اهل روستای محمدآباد بود، به وسیله سند آزاد شد.

این پدر شهید بیان کرد: مردم مظلوم، مصیبتهایی را در آن دوران تاریک متحمل شدند؛ وقتی به سر "حمامچی" این آمده، وای به حال آنان که اهل سیاست بودند.

پرشکوهترین صحنه تاریخ انقلاب اسلامی

آری، مردم در 15 خرداد سال 42 با تأسی به مکتب حماسه ساز عاشورا و حمایت از امام خمینی(ره) پرشکوهترین صحنه تاریخ انقلاب اسلامی را آفریدند.

در تاریخ انقلاب اسلامی ایران 15 خرداد 42 از درخشندگی خاصی برخوردار است و در واقع به عنوان نقطه شروع انقلاب اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد؛ در این روز، مردم ایران به پیروی از روحانیت و مرجعیت به صحنه آمده و با دفاع جانانه خویش برائت و بیزاری خود را از دستگاه طاغوت ابراز داشتند.

قیام 15 خرداد سال 42 ورامین و پیشوا و چند شهر دیگر ایران بر ضد حکومت شاهنشاهی را می توان نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران دانست که باعث شد، روند پیروزی نهضت اسلامی با سرعت و شتاب بیشتری به پیش رود.

قیام 15 خرداد از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارای پیامدها و نتایجی بوده است و می توان با قاطعیت بیان کرد که پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی سلطنت 2500 ساله شاهنشاهی، مرهون و مدیون قیام 15 خرداد است که مردم ورامین و پیشوا و حتی روستای کوچکی چون محمدآباد عربها در آن نقش محوری و مرکزی را ایفا کردند.