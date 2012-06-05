  1. فرهنگ و ادب
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

سیف‌الدینی در گفتگو با مهر:

«پلنگ‌‌خانم تنهاست» از سال 90 در ارشاد است

«پلنگ‌‌خانم تنهاست» از سال 90 در ارشاد است

علیرضا سیف‌الدینی گفت: رمان «پلنگ‌‌خانم تنهاست» از سال 90 برای اخذ مجوز به اداره کتاب وزارت ارشاد فرستاده شد و هنوز در این اداره است.

علیرضا سیف‌الدینی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رمانی به نام «پلنگ‌خانم تنهاست» دارم که از فروردین ماه سال 90 در اداره کتاب ارشاد به سر می‌برد و هنوز خبری از وضعیت آن ندارم. این رمان داستانی زندگی یک زن و نگاه متفاوتش به موضوعات و مسائل زندگی است.

وی افزود: شخصیت زن این رمان، نگاه متفاوتی به مسائلی دارد که تکراری شده‌اند و در زندگی‌ها جریان دارند. به عنوان مثال یکی از این موضوعات، سوء تفاهم است که بوده، هست و خواهد بود، ولی نگاه این زن به موضوع سوء تفاهم نگاهی تازه است. این نگاه البته در طول مسیر رمان به وجود می‌آید و این زن در نهایت به نتیجه‌گیری و نگاه جدیدی درباره زندگی مشترک و مفاهیمی که تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، پیدا می‌کند.

سیف‌الدینی ادامه داد: «پلنگ‌خانم تنهاست» حدود 230 صفحه حجم دارد و نگارش آن را از سال 89 شروع کردم. در میانه‌های نگارش این رمان بود که رمان دیگرم با نام «خروج» را به نشر افراز سپردم و در سال 90 به چاپ رسید. «پلنگ‌خانم تنهاست» فروردین سال 90 از طرف همین ناشر به ارشاد رفت، ولی هنوز خبری از مجوز گرفتن یا نگرفتن آن نشده است.

کد مطلب 1618656

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