علیرضا سیفالدینی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رمانی به نام «پلنگخانم تنهاست» دارم که از فروردین ماه سال 90 در اداره کتاب ارشاد به سر میبرد و هنوز خبری از وضعیت آن ندارم. این رمان داستانی زندگی یک زن و نگاه متفاوتش به موضوعات و مسائل زندگی است.
وی افزود: شخصیت زن این رمان، نگاه متفاوتی به مسائلی دارد که تکراری شدهاند و در زندگیها جریان دارند. به عنوان مثال یکی از این موضوعات، سوء تفاهم است که بوده، هست و خواهد بود، ولی نگاه این زن به موضوع سوء تفاهم نگاهی تازه است. این نگاه البته در طول مسیر رمان به وجود میآید و این زن در نهایت به نتیجهگیری و نگاه جدیدی درباره زندگی مشترک و مفاهیمی که تحتالشعاع قرار میدهد، پیدا میکند.
سیفالدینی ادامه داد: «پلنگخانم تنهاست» حدود 230 صفحه حجم دارد و نگارش آن را از سال 89 شروع کردم. در میانههای نگارش این رمان بود که رمان دیگرم با نام «خروج» را به نشر افراز سپردم و در سال 90 به چاپ رسید. «پلنگخانم تنهاست» فروردین سال 90 از طرف همین ناشر به ارشاد رفت، ولی هنوز خبری از مجوز گرفتن یا نگرفتن آن نشده است.
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