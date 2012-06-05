۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۴

اسکندری در گفتگو با مهر:

یادواره شهدای قریه صاحب الزمان با حضور محسن رضایی و سردار نقدی برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان از برگزاری یادواره شهدای قریه صاحب الزمان با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان خبر داد.

مصطفی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یادواره شهدای قریه صاحب الزمان لرستان در روزهای 18 و 19 خردادماه در این روستا برگزار می شود.

وی با بیان اینکه قریه صاحب الزمان یکی از روستاهایی است که شهدای زیادی را در راه آرمانهای انقلاب تقدیم کرده است، عنوان کرد: این یادواره هر ساله در این روستا برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با بیان اینکه اصل برگزاری یادواره در روز 18 خردادماه است، عنوان کرد: در روز نخست این یادواره محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین سخنرانی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این یادواره در محل روستای صاحب الزمان با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار می شود، عنوان کرد: یادواره از ساعت هشت صبح روز پنج شنبه هفته جاری آغاز و تا ساعت 20 شب ادامه خواهد داشت.

اسکندری برگزاری یادواره های شهدا را از جمله برنامه های مستمر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برشمرد و گفت: حضور مسئولان ملی در این یادواره قطعی شده است.

