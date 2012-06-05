20 کشته و زخمی در حوادث رانندگی آذربایجان شرقی

حبیب حسینقلیزاده صبح امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بر اثر سوانح متعدد رانندگی طی دیروز و امروز/سه شنبه/ در این استان شاهد کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان هستیم که می توانستند با رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از وسایل ایمنی خودرو نظیر کمر بندی ایمنی اکنون در جمع خانواده های خود باشند.

وی افزود: صبح امروز ساعت شش ، در کیلومتر سه جاده قره چمن به میانه بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با سمند یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.

حسنقلیزاده اظهار داشت: ساعت یک و 30 دقیقه صبح روز دوشنبه 15 خرداد نیز بر اثر برخورد دو دستگاه پژو و پراید در محور تبریز - جزیره اسلامی و محدوده روستای خور خور شش نفر جان خود را از دست داده و یک نفر مصدوم شد.

مسئول روابط عمومی فوریت های پزشکی استان در ادامه گفت: همچنین روز گذشته در جاده کلیبر به سمت قلعه برخورد پراید و سمند هفت مجروح به جا گذاشت که دو نفر از آنان بدحال هستند.

حسینقلیزاده ابراز داشت: در جاده مرند به سمت روستای زنوزف نیز بر اثر ایراد فنی ترمز یک دستگاه خودروی پیکان و برخورد آن با تیر چراغ برق پنج نفر مجروح شدند.

وی اضافه کرد: همچنین در عملیلات امداد و نجات در محل آبشار پیربابا در شهرستان مرند که به علت اقلیم منطقه 10 ساعت به طول کوشید یک نفر از مسافران که از بالای آبشار سقوط کرده بود از مرگ حتمی نجات یافت.