اصغر الهی در خاک آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر زنده‌یاد اصغر الهی صبح دوشنبه 15 خرداد از مقابل انستیتو روانپزشکی تهران و با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی و همکاران وی به سمت بهشت بی بی سکینه کمالشهر کرج تشییع شد.

محمدرضا شفیعی کدکنی، احمد محیط طباطبایی، محمود معتقدی، محمد خلیلی، اسدالله امرایی، حسن اصغری و جمال میرصادقی برای خاکسپاری پیکر زنده‌یاد الهی به بهشت بی بی سکینه آمده بودند.

پیکر این نویسنده و روانپزشک فقید ظهر امروز در قطعه 5 ردیف 14 به خاک سپرده شد. کمی آن طرف‌تر از او، ایرج قادری هنرمند و محمود اعتمادزاده (م. ا. به آذین) نویسنده در خاک خفته‌اند.