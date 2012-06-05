اصغر الهی در خاک آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر زندهیاد اصغر الهی صبح دوشنبه 15 خرداد از مقابل انستیتو روانپزشکی تهران و با حضور جمعی از چهرههای فرهنگی و همکاران وی به سمت بهشت بی بی سکینه کمالشهر کرج تشییع شد.
محمدرضا شفیعی کدکنی، احمد محیط طباطبایی، محمود معتقدی، محمد خلیلی، اسدالله امرایی، حسن اصغری و جمال میرصادقی برای خاکسپاری پیکر زندهیاد الهی به بهشت بی بی سکینه آمده بودند.
پیکر این نویسنده و روانپزشک فقید ظهر امروز در قطعه 5 ردیف 14 به خاک سپرده شد. کمی آن طرفتر از او، ایرج قادری هنرمند و محمود اعتمادزاده (م. ا. به آذین) نویسنده در خاک خفتهاند.
اصغر الهی در سال 1323 در مشهد به دنیا آمد. مجموعه داستانهای «بازی»، «قصه شیرین ملا»، «قصههای پاییزی»، «رویا در رویا»، «دیگر سیاوشی نمانده» و رمانهای «مادرم بیبی جان» و «سالمرگی» از جمله آثار اوست. آخرین کتابی که از اصغر الهی منتشر شد (سال 1390) «حکایت عشق و عاشقی ما» بود. رمان «سالمرگی» او عنوان برگزیده را در هفتمین دوره جایزه ادبی هوشنگ گلشیری (سال 86) کسب کرد.
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