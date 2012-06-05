علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال سپاهان در فصل نقل و انتقالات ضمن بیان مطلب فوق گفت: تا به امروز هیچکدام از بازیکنان فصل گذشته ما حتی محسن بنگر و سید جلال حسینی از ما جدا نشده اند و مذاکرات خوبی را نیز برای تمدید قراردادشان با آنها داشته ایم و همانطور که گفته ام این دو بازیکن هر شرایطی داشته باشند می پذیریم.

وی با اعلام اینکه با سه بازیکن جدید نیز قرارداد داخلی امضا کرده ایم در خصوص این سه بازیکن اظهار داشت: تا به امروز با محسن ایران نژاد، محمد غلامی و محمد باقر صادقی قرار داد بسته ایم، ضمن اینکه مذاکرات خوبی را نیز با کریم انصاریفرد انجام داده ایم و او نیز قول داده به سپاهان بیاید اما هنوز حضورش قطعی نشده است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص ناراحتی رحمان احمدی از حضور محمد باقر صادقی در تیم سپاهان گفت: هیچ مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد و رحمان در این مورد هیچگونه صحبتی با من انجام نداده است و صحبتهایی که در خصوص جدایی او از سپاهان مطرح می شود به هیچ وجه صحت ندارد.

وی در خصوص صحبتهای اخیر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مبنی بر اینکه باشگاههایی که وابسته به صنایع نفت و صنایع دیگر هستند باعث اشفتگی بازار نقل و انتقالات بازیکنان شده اند، تاکید کرد: درحال حاضر سکوت می کنم و نمی خواهم پاسخ اورا بدهم اما مطمئن باشید به موقع جواب رویانیان را خواهم داد.

رحیمی در خاتمه در خصوص مذاکره با فرشید طالبی، پژمان منتظری و علیرضا نورمحمدی با باشگاه سپاهان نیز خاطر نشان کرد: این اسامی بازیکنانی هستند که مد نظر ما می باشند ضمن اینکه بازیکنان دیگری نیز هستند که ما قصد داریم با آنها مذاکره کنیم و در خصوص این بازیکنان هنوزهیچ چیزی قطعی نیست. مطمئن باشید همه تلاش خود را برای جذب بازیکنانی که در سپاهان تاثیرگذار خواهند بود می کنیم.