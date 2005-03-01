همايش "نقش عمومي اديان : سياست ها و الهيات" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين همايش با هدف بررسي دين در جامعه برگزار مي شود. موضوعات دين و جامعه به سرعت درحال تغيير هستند و از مسائل مورد علاقه جامعه عموم به شمار مي روند. درسالهاي اخير اهميت اجتماعي و سياسي دين در بافتهاي گوناگون به صورت ناگهاني ظهور يافته است.

مسائل سياسي و اجتماعي كه به دين وابسته است، در تمام ابعاد بر سياست عمومي تأثير گذاشته است و به همان نسبت رشته هاي آكادميك را در دامنه اي گسترده وارد اين موضوع كرده است. اكنون دستوركار تازه اي براي الهيات سياسي مورد نياز است.

در همايش فوق به اين موضوع در بافت هاي الهيات، سياست، اجتماعي، فلسفي، قانون و غيره پرداخته شده و رابطه ميان دين و سياست با تمركز بر عدالت اجتماعي و فقر، بررسي مي شود.

برخي از سخنرانان و عناوين سخنراني آنها عبارت است از: ظهور دوباره دين در فضاي عمومي/ دكتر ديويد لهمن( دانشگاه كمبيريج)؛ سكولاريسم ديني : مطالعه نمونه تركيه/ لداآقاپي گليپس( دانشكده اقتصاد لندن)؛ نقش عمومي كليساهاي كاتوليك و پروتستان در كشمكش تفكيك ايرلند شمالي/ ماريا پاور( دانشگاه ليورپول)؛ اسلام، مرجع سياسي و پلوراليسم/ دكترمونا صديقي(دانشگاه گلاسكو)؛ عملكرد سياسي: عمليت اخلاق در بافت هاي دموكراتيك/ راندي تيلور(دانشكده كينز لندن)

