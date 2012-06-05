سفر معاون اوباما به عراق/ جریان صدر خواستار تحریم بایدن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "محمد رضا الخفاجی" با اشاره به سفر امروز جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق، هدف آن را دامن زدن به فتنه طایفه ای دانست.

وی افزود: هدف از دیدار معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق دامن زدن به فتنه طایفه ای و اجرای طرح تجزیه عراق به مناطق مختلف است.

عضو فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر بیان کرد: گروههای سیاسی باید جو بایدن را تحریم کنند و با وی ملاقاتی نداشته باشند.

شایان ذکر است اوضاع سیاسی عراق به دنبال تلاشهای برخی طرفها برای سلب اعتماد از نوری المالکی به شدت بحرانی شده است.