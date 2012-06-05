تجهیزات مخابرات نوری تولید داخل گواهی تایید نمونه دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حمایت از تولید داخلی و سرمایه ملی و با توجه به نتایج آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاههای مورد تائید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و براساس انطباق این تجهیزات با استانداردهای بین‌المللی، سیستم انتقال نوری 32 کاناله در محدوده طول موج nm 1560- 1530، برای تولید انبوه در داخل کشور گواهی تائید نمونه دریافت کرد.

با توجه به مرجعیت رگولاتوری در تدوین، تعیین و اعمال استانداردهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، صدور گواهی تائید نمونه از سوی این سازمان برای تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات به منزله انطباق این تجهیزات با استانداردهای بین‌المللی مربوطه است.

سیستم DWDM در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات طراحی و ساخته شده که دارای 32 کانال نوری با ظرفیت هر کانال Gbps10 است و قابلیت توسعه به 80 و 160 کانال با هر نوع ترافیک (صوتی، دیتا، ویدئو) و هر نرخ بیت و یا هر نوع فناوری را دارد.



هر کانال قابلیت انتقال حدود 130 هزار خط تلفنی با نرخ بیت 64 کیلو بیت بر ثانیه را داراست و در نتیجه این سیستم با ظرفیت ترافیکی 400 گیگا بیت بر ثانیه بر حسب خط تلفنی دارای ظرفیت معادل ارسال حدود 5 میلیون مکالمه تلفنی همزمان از طریق یک زوج تار نوری فراهم می شود.



این سیستم در مسیر بین تهران و ساوه با برد 150 کیلومتر بدون تقویت کننده بین راهی نصب، راه اندازی و تست میدانی شده است و با بکارگیری تقویت کننده بین راهی برد آن به بیش از 500 کیلومتر قابل افزایش است.



سیستم مالتی پلکس فشرده طول موج نوری (Dense Wavelength Division Multiplexing) آخرین فناوری موجود برای افزایش بسیار شدید ظرفیت انتقال اطلاعات از طریق تارهای نوری بوده و پاسخگوی نیاز فراوان ترافیک سرویس های چند رسانه ای بر روی شبکه های زیرساخت کشور و نیز شبکه های بزرگ شهری و بین شهری است.