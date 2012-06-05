سفر مقتدی صدر به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در استان نجف اشرف روز گذشته در گفتگو با پایگاه خبری السومریه نیوز اظهار داشت: "مقتدی صدر" ظهر روز گذشته فرودگاه نجف را به مقصد تهران ترک کرده است.

السومریه در ادامه نوشت: رهبر جریان صدر در حالی به ایران سفر می کند که تنشهای سیاسی در عراق در مسئله رای عدم اعتماد به کابینه "نوری المالکی" افزایش یافته است. البته مسئله سفر مقتدی صدر به اقلیم کردستان نیز در افزایش این تنشها بی تاثیر نبود.

مقتدی صدر اخیرا در اظهاراتی از مالکی خواسته بود که به خاطر مردم و دیگر شرکای سیاسی اش، استعفا دهد.