آزادراهی که بیکاری به ارمغان آورد/ "معمولان" نیازمند توجه مسئولان

صمد چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور قطع احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال یا هر آزاد راه دیگر در راستای بهبود اقتصاد کشور و ارتقا امنیت جاده ای، کاهش سوخت و صرفه جویی در زمان نقش موثری خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با این وجود بهره برداری از این آزادراه باعث از دست رفتن یکسری مشاغل خدماتی مانند مغازه های عرضه اقلام خوراکی، سوپر مارکت ها، رستوران ها، تعویض روغنی و خدمات خودرویی و ... در حوزه بخش و شهر معمولان شده است.

بخشدار معمولان گفت: با توجه به اینکه امکان ارائه همه خدمات گفته شده در حاشیه آزاد راه یا غیرممکن است و یا در اختیار مدیریت آزادراه است، صاحبان این مشاغل عموما بیکار شده یا به شغلهای کاذب روی آورده اند.

چراغی پور افزود: در این راستا و به منظور احیای حقوق این افراد توجه به توسعه بخش کشاورزی و باغی به عنوان موثرترین پتانسیل بالقوه برای ایجاد اشتغال در منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است.

بخشدار معمولان گفت: تجربه نشان می دهد آبی کردن اراضی دیم باعث رونق اقتصاد و اشتغال مولد می شود که این موضوع نیازمند توجه مسئولان مربوطه در بخش معمولان است تا بیکاری ناشی از احداث آزادراه تا حدودی جبران شود.

وی افزود: یکی از مناطق مستعد در حوزه معمولان منطقه "هاگه" است که دارای اراضی کشاورزی مستعد و مناسبی است که متاسفانه به علت عدم دسترسی مناسب و نبود آب کافی از این پتانسیل خدادادی استفاده بهینه ای نشده است.

وی تصریح کرد: در صورت اتصال شهر معمولان به آزاد راه از طریق محور بن عباس به ریخان ضمن اتصال شهر معمولان به آزاد راه خرم زال از طریق این محور 22 کیلومتری راه دسترسی به اراضی مستعد و مرغوب منطقه "هاگه" نیز فراهم و امکان بهره برداری موثر از این منطقه میسر خواهد شد.

بخشدار معمولان گفت: با احداث راه دسترسی معمولان به آزاد راه تعداد زیادی از روستاهای حد فاصل معمولان به آزاد راه نیز از امکان راه دسترسی مناسب برخوردار شده و امکان رشد و توسعه بهتر برای این روستاها نیز فراهم خواهد شد.

چراغی پور افزود: با احداث این راه دسترسی و در صورت بهسازی کامل محور " آمیران کوشکی" معمولان به منطقه قرعلیوند کوهدشت امکان دسترسی شهرستان کوهدشت به آزاد راه نیز فراهم می شود.

بخشدار معمولان گفت: بدون شک ایجاد راه دسترسی به منطقه "هاگه" و تامین آب اراضی کشاورزی این منطقه که عموما تحت تملک کشاورزان ساکن در شهر معمولان و روستاهای حومه است نقش موثری در ایجاد اشتغال برای جوانان و افرادی که به واسطه حذف مشاغل خدماتی در کنار جاده قدیم بیکار شده اند خواهد داشت.