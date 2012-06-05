مبادلات فرهنگی جاده ابریشم و کهربا رونق می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس بخش خدماتی شرکت بامتیک جاده کهربا صبح امروز سه شنبه در دیدار با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ، با بیان این مطلب افزود: تبریز به عنوان یکی از اصلی ترین شهرهای مسیر جاده ابریشم و کهربا، در این سفر تحقیقاتی برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

روکاس والونگویشس با اشاره به هدف این گروه و شرکت از انجام سفرهای تحقیقاتی اظهار داشت: اجداد ما در لیتوانی صدها سال پیش به تجارت سنگ کهربا می پرداختند و ما پس از سالها دوباره این تجارت را در مسیر جاده ابریشم و کهربا آغاز کرده ایم.

وی با اشاره به سفر گروه تحقیقاتی جاده کهربا به تبریز به عنوان نخستین برقراری ارتباط مابین کشور لیتوانی و آذربایجان شرقی، گفت: این سفر تنها به عنوان سفر آشناسازی بود و با توجه به ظرفیت های تبریز در زمینه های متعدد فرهنگی و تجاری، این ارتباطات گسترده تر خواهد شد.

والونگویشس همچنین با بیان اینکه اعضای گروه در ایران و به ویژه تبریز احساس امنیت خوبی داشتند، گفت: کشور شما مردم خوب، مهربان و بسیار با فرهنگی دارد.

رئیس این گروه تحقیقاتی تصریح کرد: برای ما بسیار جالب بود که اغلب مردم شما وقتی درباره کشور ما سوال می کردند، به خوبی می دانستند که لیتوانی کجا واقع شده است.

روکاس والونگویشس اظهار امیدواری کرد: طی سفرهای بعدی به آذربایجان شرقی، علاوه بر تبریز از سایر شهرها و مناطق این استان نیز بازدید خواهیم داشت.

گفتنی است، گروه تجاری تحقیقاتی جاده کهربا از موزه آذربایجان، مسجد جامع تبریز، موزه مشروطه و بازار بزرگ تاریخی و جهانی تبریز بازدید کردند.

این گروه در دیدار با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، هدیه ای را از جانب سازمان گردشگری لیتوانی به تراب محمدی رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تقدیم کردند که در پایان این دیدار همچنین پرچم مبادلات فرهنگی جاده کهربا به امضای وی رسید.