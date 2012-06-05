علی آرمیده در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی می‌توانند علاوه بر تهیه وسایل موردنیاز بستری در مراکز درمانی طرف قرارداد از تسهیلات بیمه‌ای برای وسایل تهیه شده در خارج از بیمارستان نیز استفاده کنند.

وی اظهار داشت: درصورتی که بخشی از وسایل موردنیاز مصرفی چون لنز، کیسه کلوسنومی، پلاک و ... به صورت آزاد از خارج بیمارستان تهیه شود اداره کل بیمه خدمات درمانی هزینه این وسایل را نیز بر اساس قوانین پرداخت می‌کند.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی خراسان شمالی گفت: بیمه خدمات درمانی در راستای خدمت رسانی به افراد تحت پوشش، بر ارائه خدمات تسهیلاتی خود می‌افزاید.

آرمیده افزود: بیمه شدگانی که تاکنون مواد موردنیاز بستری و جراحی خود را به صورت آزاد خریداری کرده‌اند می‌توانند به همراه مدارک معتبر به ادارات بیمه شهرستانی مراجعه کنند.

