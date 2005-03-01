رئيس سازمان تبليغات اسلامي لرستان در گفت و گو با "مهر": دستگاه هاي فرهنگي - ديني بسياري از نبود نيروهاي كارآمد رنج مي برند

حجت الاسلام اسماعيل قبادي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان در گفت وگو با خبرتگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : در حال حاضر بسياري از مراكز فرهنگي ، ديني و مذهبي كشور از عدم وجود نيروهاي توانمند و كارآمد رنج مي برند و ضعف هاي بسياري كه در مورد فعاليت در اين حوزه ها ديده مي شود ، ناشي از همين نقص است .

حجت الاسلام قبادي با تأكيد بر ضرورت بهره گيري از افكار و ايده هاي نو و سازنده ، تصريح كرد : مجهز بودن به تمام امكانات پيشرفته به تنهايي نمي تواند عاملي براي اقدامات مفيد و مؤثر در راستاي اهداف متعالي ديني و فرهنگي باشد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي لرستان تأكيد كرد : نياز اوليه فعاليت تأثيرگذار و ارزشمند ، وجود فكر خلاق و باز است و در صورتي كه چنين امكاني فراهم نباشد ، تمام امكانات و تجهيزات روز دنيا نيز نمي تواند عاملي براي موفقيت محسوب شود .

وي با يادآوري اين كه بسياري از دستگاه ها و مراكز ديني و فرهنگي كشور، از نبود نيروهاي مبتكر و كارآمد رنج مي برند ، افزود : متأسفانه در بسياري موارد انجام نگرفتن فعاليت هاي مناسب و شايسته به كمبود اعتبارات و امكانات ربط داده مي شود كه به عقيده بنده چندان پذيرفتني نيست .

حجت الاسلام قبادي گفت : شك نيست كه افكار خوب مي توانند با حداقل امكانات ، اقدامات بزرگي و مطلوبي را طراحي و به مرحله اجرا در آورند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي لرستان با تأكيد بر اين كه بهره گيري از امكانات و اعتبارات شرط لازم براي فعاليت مناسب است ، تصريح كرد : نبايد فراموش كرد كه اين امر علي رغم لازم بودن ، براي دستيابي به اهداف وموفقيت هاي بزرگ و ارزشمند كافي نيست ، در واقع بدون نيروهاي خلاق و خوش فكر هرگز نمي توان عملكرد موفق و قابل قبولي داشت .