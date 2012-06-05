فعالیت های قرآنی در کردستان توسعه می یابد

دومین جلسه شهرستانی بانوان فرهیخته، نخبه و فعال در عرصة دینی در شهرستان بانه به همت اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه نقش زنان در جامعه از دیدگاه و اندیشه امام (ره) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد نقاط ضعف و قوت فعالیت های بانوان در سطح شهرستان، معضل بی حجابی و پیگیری مصوبات مباحثی مطرح شد و در نهایت برنامه های در این خصوص این در دستور کار قرار گرفت.

توسعه فعالیت های قرآنی کردستان در سال 91

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از توسعه فعالیت های قرآنی این استان در سال جاری خبر داد و افزود: در این راستا برنامه های مدونی تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری گفت: در سال 1391 فعالیت های قرآنی اداره کل از لحاظ کمی و کیفی افزایش محسوسی داشته است و مردم استان به زودی از برنامه های پیش بینی شده قرآنی در عرصه های مختلف بهره مند می شوند.

اعزام 500 نفر از اعضای هیئت های مذهبی کردستان به مرقد مطهر امام خمینی (ره)

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از اعزام 500 نفر از اعضای هیئت مذهبی کردستان به مرقد مطهر امام(ره) خبر داد.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری اظهار داشت: این تعداد از اعضای هیئت مذهبی، کانون های فرهنگی و تشکل های دینی استان هستند که به مرقد مطهر امام راحل در تهران اعزام شدند.