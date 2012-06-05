  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۲

اخبار تبلیغات اسلامی کردستان/

فعالیت های قرآنی در کردستان توسعه می یابد

فعالیت های قرآنی در کردستان توسعه می یابد

سنندج - خبرگزاری مهر: برگزاری دومین جلسه بانوان فرهیخته و نخبه دینی بانه، توسعه فعالیت های قرآنی کردستان و اعزام 500 نفر از اعضا تشکل های دینی به مرقد امام راحل (ره) مهمترین اخبار اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان است.

دومین جلسه شهرستانی بانوان فرهیخته، نخبه و فعال در عرصة دینی در شهرستان بانه به همت اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه نقش زنان در جامعه از دیدگاه و اندیشه امام (ره) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد نقاط ضعف و قوت فعالیت های بانوان در سطح شهرستان، معضل بی حجابی و پیگیری مصوبات مباحثی مطرح شد و در نهایت برنامه های در این خصوص این در دستور کار قرار گرفت.

توسعه فعالیت های قرآنی کردستان در سال 91

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از توسعه فعالیت های قرآنی این استان در سال جاری خبر داد و افزود: در این راستا برنامه های مدونی تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری گفت: در سال 1391 فعالیت های قرآنی اداره کل از لحاظ کمی و کیفی افزایش محسوسی داشته است و مردم استان به زودی از برنامه های پیش بینی شده قرآنی در عرصه های مختلف بهره مند می شوند.

اعزام 500 نفر از اعضای هیئت های مذهبی کردستان به مرقد مطهر امام خمینی (ره)

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از اعزام 500 نفر از اعضای هیئت مذهبی کردستان به مرقد مطهر امام(ره) خبر داد.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری اظهار داشت: این تعداد از اعضای هیئت مذهبی، کانون های فرهنگی و تشکل های دینی استان هستند که به مرقد مطهر امام راحل در تهران اعزام شدند.

کد مطلب 1618687

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها