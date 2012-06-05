به گزارش خبرنگار مهر، گروه چهره پردازی و لباس این فیلم طی چند روز آینده تست نهایی لباس و گریم را انجام خواهند داد تا فیلم طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تاریخ مقرر جلوی دوربین برود.

هم اکنون گروه تولید آخرین مراحل انتخاب لوکیشن را درسطح شهر تهران انجام می دهند. طبق گفته سازندگان آقای الف گروه تولید در تلاش هستند تا عرضه این فیلم همزمان با عید سعید فطر در سر تاسر ایران صورت پذیرد. طی چند روز آینده یکی از خوانندگان نیز به لیست بازیگران "آقای الف" اضافه خواهد شد. این فیلم نگاه متفاوتی به مقوله مرگ و زندگی دارد.

نویسنده: امیرعلی محسنین، کارگردان: علی عطشانی،‌طراحی و اجرای سه‌بعدی: بابک محقق، مجری طرح: حسام شجاعی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: حامد امرایی، مدیر تصویربرداری: محمد فضیله، طراح گریم: امیر ترابی، دستیار دوم کارگردان: مهدی نبی‌زاده، مدیران تدارکات: مسعود شرفی‌کیا، مهدی بایراملو، منشی صحنه: مهتاب رضوی، گروه صحنه و لباس: فرنوش رنگ‌آمیز، وحید جعفری، علیرضا سلیمی، صدابردار: علی‌عدالت‌دوست، تهیه‌کننده: سعید شرفی‌‌کیا، سرمایه‌گذار: شرکت تصویر گستر پاسارگاد،مشاور رسانه ای: پویا نبی، بازیگران: آنا نعمتی، فرزاد حسنی، پیام صوفی، حسام شجاعی، بیژن پیشدادی، امین عامری، گلین شیرزاد، مریم پورفاطمی و با حضور کریم باقری.