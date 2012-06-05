ناخرسندی وزیر اقتصاد امارات از تحریمهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر اقتصاد امارات متحده عربی روز گذشته اعلام کرد: تحریم های مالی بین المللی علیه ایران به معاملات تجاری دو کشور آسیب رسانده است.

سلطان بن سعید المنصوری که در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: مشکل اصلی و اساسی در روابط تجاری امارات با ایران پرداخت بهای کالاها از طریق سیستم مالی است.

وی گفت: نباید تجارت با ایران را که اغلب در خصوص اقلام مصرفی است متوقف کنیم. این مسئله با شفافیت های مالی همراه است و تحریم‌ها آن را هم تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: تحریم های مالی آمریکا علیه ایران باعث شده تا هرگونه داد و ستد مالی بانک های بین المللی با ایران خطر آفرین شود و همین امر باعث شده است که ایران در تجارت خارجی خود با مشکلات سختی رو به رو شود. فرضا اگر شما بخواهید 20 تن برنج صادر کنید، سیستم مالی اجازه انجام این کار را به شما نمی دهد.

