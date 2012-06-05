50 درصد زلزله های ایران در زاگرس رخ داد/ وضعیت لرزه خیزی لرستان

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با علت وقوع زلزله های اردیبهشت ماه سال جاری در این شهرستان اظهار داشت: کشور ایران به علت قرار گرفتن در نوار کوهزایی آلپ - هیمالیا از مناطق زلزله خیز جهان بوده و پوسته سازنده آن از قطعات نامتجانس کنار هم تشکیل شده که گسلهای بزرگ و فعال، قطعات یاد شده را از هم جدا می سازد.

وی افزود: حرکت همین قطعات و فعالیت گسلها که در اثر فشارهای ناشی از حرکت رو به شمال صفحه عربستان و برخورد آن به صفحه ایران انجام می شود کشور ما را در معرض یک تنش دائمی قرار داده و همین عامل موجب می شود تا هراز چند گاهی زلزله ای ویرانگر در یکی از نقاط کشور روی دهد و باعث بروز خسارات مالی و جانی شود.

وی گفت: بر اساس بررسی های انجام شده توسط زمین شناسان حدود 35 درصد از مساحت کشور ما با تهدید زلزله روبروست و به طور متوسط هر هشت ماه یک زلزله با شدت مطلق بزرگتر از 5 ریشتر، هرسه سال یک زلزله با شدت مطلق بزرگتر از 6 و هر 20 سال یک زلزله با شدت مطلق بزرگتر از 7 ریشتر در کشور ما اتفاق می افتد.

میرزایی پیرامون وضعیت لرزه خیزی استان لرستان اظهار داشت: منطقه زاگرس به عنوان محل برخورد دو صفحه عربستان و ایران، یک منطقه پرتکاپوست و کمربند چین خورده فعال زاگرس، به ویژه بخش میانی آن یکی از لرزه خیزترین بخش های ایران و شاید خاورمیانه محسوب می شود.

وی افزود: استان لرستان نیز به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.

این کارشناس ارشد زمین شناسی ادامه داد: بررسی های آماری توسط محققان نشان می دهد از تعداد حدود یکهزار زلزله 90 سال اخیر، بیش از 50 درصد آنها مربوط به منطقه زاگرس به ویژه راندگی اصلی زاگرس است.

وی گفت: بخشهای شمالی استان لرستان در مجاورت راندگی اصلی زاگرس قرار دارند و شهرستان های دورود، بروجرد، مناطق مسکونی واقع در دشت سیلاخور و بخش های جنوبی الیگودرز و شول آباد در خطر بالای زلزله قرار دارند.

میرزایی در خصوص ارتباط بین زلزله های دهلران و شهرستان پلدختر افزود: منطقه دهلران به علت قرارگیری در دامنه های جنوبی کبیر کوه و نزدیکی به گسل معروف کبیرکوه و شهرستان پلدختر به علت قرارداشتن در نزدیکی دامنه های شمالی طاقدیس کبیر کوه و مجاورت با لنداسلاید بزرگ سیمره، منطقه ای لرزه خیز است.

وی در پاسخ به این سوال نگرانی مردم پلدختر در خصوص این که احتمال دارد که وقوع زلزله های کوچک متوالی اخیر، پیش لرزه و نشاندهنده وقوع یک زمین لرزه بزرگ و فاجعه بار باشد نیز گفت: وقوع زمین لرزه های پیاپی در زاگرس طبیعی است و در گذشته نیز سابقه دارد و باعث تخلیه انرژی گسل های اصلی می شود.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود تعداد زلزله های زاگرس فراوان، دارای عمق کانونی متوسط تا زیاد، و از حدود یکهزار زلزله 90 سال اخیر از نظر بزرگی حدود 87.3 درصد آنها بزرگی کمتر از 5.5 ریشتر، حدود 9 درصد بزرگی بین 5.5 تا 6 ریشتر و در مجموع حدود 3.7 درصد آنها بزرگی بیش از 6 ریشتر داشته اند.

این کارشناس ارشد زمین شناسی گفت: اگر چه پیش بینی زلزله با دانش امروز بشری غیرممکن است ولی با توجه به آمار و اطلاعات و شواهد موجود زلزله های کوچک روزهای اخیر پیش لرزه زلزله ای بزرگ و فاجعه باری تلقی نمی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در زاگرس پی سنگ منطقه و بسیاری از گسلهای آن به وسیله 10 تا 15 کیلومتر رسوبات دارای لایه های گچی و نمکی پوشیده شده و یا در زیر پرچین خوردگیها پنهان هستند نمی توان به طور قطع و یقین احتمال وقوع زلزله های شدید را نادیده گرفت.