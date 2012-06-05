محمود بهمنی در گفتگو با مهر با اعلام برنامه ریزی های بانک مرکزی برای ذخیره سازی 500 تن طلا گفت: بانک مرکزی این اقدام را چند سال قبل انجام داده بود.

رئیس کل بانک مرکزی به وضعیت نرخ سکه در بازار اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به هیچ وجه نمی خواهد که مردم در خرید سکه و طلا دچار ضرر و زیان شوند.

وی افزود: خریداران سکه در برنامه و طرح پیش فروش سکه را با نرخ 630 هزار تومان خریداری کردند و با گذشت مدت زمانی حدود 4 ماه نرخ این سکه به 660 هزار تومان رسیده است.

بهمنی خاطرنشان کرد: این در حالی است که برخی از آنها سکه های پیش خرید خود را به بانک مرکزی بازپس می دهند و یا اینکه مجبور می شوند که سکه 630 هزار تومانی خریداری شده را به قیمت 650 هزار تومان در بازار بفروشند.

وی این امر را به این معنا دانست که بانک مرکزی برای این مدت پول این افراد را گرفته و نزد خود نگه داشته است.

بهمنی افزود: بانک مرکزی باید سیاست های پولی خود را در این بازار اعمال می کرد.

رئیس کل بانک مرکزی به عرضه 9 میلیون و 600 هزار قطعه سکه به بازار در راستای اجرای طرح پیش فروش سکه اشاره و عنوان کرد: اگر بانک مرکزی چنین اقدامی نمی کرد قطعا انتظارات تورمی وضعیت دیگری را برای بازار سکه و طلا رقم می زد.

بهمنی با بیان اینکه اگر قیمت سکه به رقمی بیشتر و بالاتر از این می رسید، بانک مرکزی باید به نحوی دیگر وارد عمل می شد، گفت: به هر حال توانستیم وضعیت قیمت ها در بازار سکه را کنترل کنیم.

به گفته وی کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی هم به بانک مرکزی در کنترل نرخ ها در این بازار کمک کرد و امیدواریم که بازار سکه بیش از این به یک قیمت منطقی و تعادلی برسد.