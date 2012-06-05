به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شوط در جلسه شورای اداری شهرستان شوط از بهره برداری بیمارستان 42 تختخوابی تا پایان تیر ماه امسال خبر داد و افزود: این بیمارستان در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و در دو طبقه با زیربنای 1800 مترمربع ساخته می شود.

غلامرضا غنی زاده با بیان اینکه این بیمارستان شامل بخش های سی،سی،یو و آی سی یو، جراحی، کودکان، اتاق عمل، اورژانس، آزمایشگاه، رادیو لوژی و پانسیون پزشکان است، با اشاره به اینکه ساخت بیمارستان شوط از سال 86 شروع شده، اظهار داشت: تاکنون برای ساخت این بیمارستان 40 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی یادآور شد: برای تکمیل و تجهیز این بیمارستان نیز 40 میلیارد ریال دیگر از محل اعتبارات طرح مهر ماندگار هزینه می شود.

بهره برداری از 4 ایستگاه پمپاژ ثانویه در اراضی سد 'حسنلو' نقده

فرماندار نقده در جریان بازدید از عملیات اجرایی احداث 30 ایستگاه پمپاژ ثانویه در اراضی سد حسنلو از آماده بهره برداری شدن چهار ایستگاه پمپاژ در اراضی پایاب سد حسنلو این شهرستان خبر داد و گفت: با بهره برداری این ایستگاه ها، 613هکتار از اراضی دیمی پایاب سد به آبی تبدیل می شود.

حسین یوسفی افزود: با بهره برداری این ایستگاه ها میزان اراضی تحت پوشش از دو هزار و یکصد هکتار به دو هزار و 713هکتار افزایش و 60بهره بردار بخش 'محمدیار' از مزایای آن بهره مند می شود و تا کنون برای احداث این ایستگاه ها، 17میلیارد ریال هزینه شده است.

فرماندار نقده اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال جاری چهار هزار و 124هکتار از اراضی این شهرستان زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار گیرد.

توزیع 6350 تن کالاهای اساسی مردم در آستانه ماه مبارک رمضان

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از توزیع انواع کالاهای اساسی مردم با قیمت ارزان طی روزهای آینده خبر داد و افزود: انواع حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج و شکر با هدف تنظیم بازار به زیر قیمت در سطح این استان توزیع می شود.

جعفرصادق اسکندری با بیان اینکه در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز، پنج هزار راس گوسفند تامین شده و هم اکنون در کشتارگاههای استان در حال ذبح و بسته بندی است، اظهار داشت: این کالاها در طول یک هفته جاری و به نرخ تعاونی توسط تعاونیهای کارگری و کارمندی و خرده فروشی ها در سطح استان توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه دو هزار تن شکر از طریق کارخانه های قند استان تامین و با قیمت 12 هزار و 700 ریال در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، ادامه داد: دو هزار تن گوشت مرغ و 350 تن انواع حبوبات از جمله لوبیا، نخود و عدس نیز برای تامین نیازها در بین مردم توزیع می شود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی یادآور شد: دو هزار تن برنج ایرانی به قیمت 19 هزار ریال نیز تأمین شده که توسط اتحادیه های کارگری و کارمندی و فروشگاه های زنجیره ای در حال توزیع است.

تولید 5500 تن عسل از 32 هزار کندو در شاهین دژ

مدیر جهاد کشاورزی شاهین دژ گفت: 70 درصد این کندوها در مناطق پر گل و گیاه این شهرستان مستقر هستند که از این میزان 26 هزار و 600 کندو مدرن و ما بقی کندوهای سنتی هستند.

علی وکیلی با بیان اینکه سالیانه در شهرستان شاهین دژ بیش از 5 هزار و 500 تن عسل تولید می شود، افزود: به سبب تنوع و تراکم گل و گیاه در طبیعت این شهرستان برداشت عسل از کندوهای این شهرستان به طور میانگین 25 کیلوگرم که این میزان 2 برابر میانگین کشوری است.

اجرای طرح آبیاری تحت فشار در 260 هکتار از اراضی شوط

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوط گفت: در 380 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان شوط طرح ابیاری تحت فشار در حال اجراست که از این میزان 260 هکتار به اتمام رسید و در مابقی اراضی کشاورزی نیز 20 تا 80 درصد پیشرفت دارد.

علی احمدزاده با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح 13 میلیارد ریال اعتبارهزینه شده است، عنوان کرد: این طرح در 120 هکتار باقی مانده نیز تا تیر ماه امسال به بهره برداری می رسد.