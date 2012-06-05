به گزارش خبرگزاری مهر، سایت "فوتسال رنکینگ" ضمن ارائه گزارشی از قهرمانی تیم ملی فوتسال ژاپن در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا رده بندی تیم‌های فوتسال دنیا را نیز اعلام کرده است.

در این رده بندی فوتسال ایران با 1550 امتیاز رتبه هفتم جهان را در اختیار دارد. این درحالی است که در ماه گذشته فوتسال کشورمان در جمع شش تیم برتر دنیا جای داشت. در آخرین رده بندی سایت فوتسال رنکینگ آرژانتینی‌ها با 1551 امتیاز بالاتر از ایران رتبه ششم جهان را در اختیار دارند.

ژاپن که عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا را کسب کرده است در رده بندی تیم‌های فوتسال دنیا با 1424 امتیاز دهم است و تایلند تیم دوم این دوره از رقابت‌ها با 1409 امتیاز یازدهم است.

اسپانیا همچنان با 2004 امتیاز بالاتر از برزیل و ایتالیا در رده بندی تیم‌های فوتسال دنیا اول است.

- رده بندی 10 تیم برتر فوتسال جهان به شرح زیر است:

1- اسپانیا 2004 امتیاز

2- برزیل 1930 امتیاز

3- ایتالیا 1762 امتیاز

4- روسیه 1696 امتیاز

5- پرتغال 1644 امتیاز

6- آرژانتین 1551 امتیاز - یک پله صعود

7- ایران 1550 امتیاز - یک پله سقوط

8- اوکراین 1478 امتیاز

9- پاراگوئه 1433 امتیاز

10- ژاپن 1424 امتیاز