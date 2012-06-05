یک سال از حمله به روحانی آمر به معروف گذشت/ اعتراض خانواده شاکی و متهم

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 360 روز قبل ساعت 22:30 دقیقه در یکی از شبهای تیرماه سال 90 طلبه جوانی به نام علی خلیلی که سوار بر موتورسیکلت بود عده ای جوان را که سوار برخودرو بوده و موسیقی غیرمجاز با صدای بلند گوش می دادند دعوت به آرامش (امر به معروف و نهی از منکر) کرد ولی این توصیه به مشاجره از سوی راکبان خودرو تبدیل شد و یکی از سرنشینان به نام احسان با ضربه چاقو شاهرگ گردن این طلبه جوان را می برد.

برخی از بیمارستانها از پذیرش این جوان غرق به خون خودداری کرده اند که با ورود وزیر بهداشت متخلفان به سرعت شناسایی و به دستگاه قضا معرفی شدند. این حادثه که برای چندمین بار در پایتخت رخ داده بود سر تیتر رسانه ها قرار میگیرد.

دادستان تهران و دادستان کشور وعده دادند اینگونه جرائم را در لیست جرائم خاص قرار داده و به سرعت رسیدگی کنند ولی برخلاف قول و وعیدها این پرونده 300 روز در دادگاههای تهران سرگردان بود تا اینکه بالاخره در اواخر فروردین ماه سال جاری حکم دادگاه برای احسان متهم اصلی پرونده صادر شد.

اسکندری وکیل مدافع علی خلیلی طلبه ناهی از منکر با بیان اینکه آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ 17 اسفند سال گذشته در شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی برگزار شد اظهار داشت: قاضی دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به 3 سال حبس و همچنین پرداخت 35 میلیون تومان دیه محکوم کرده است.

پس از صدور رای خانواده علی خلیلی از طریق وکیلشان به دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده و امروز با گذشت 360 روز از این حادثه خانم مشتاق فر مادر علیلی خلیلی در گفتگو با مهر می گوید: هنوز پرونده در دادگاه تجدید نظر است.

نکته قابل تامل اینجاست که خواهر احسان هم در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: ما هم به حکم دادگاه اعتراض کرده ایم.



مشتاق‌فر مادر علی خلیلی می گوید: اعتراض ما به دیه نیست زیرا اساس خواسته ما رسیدگی به موضوع دیه نیست بلکه می‌خواهم بدانم آیا مجازات جرم و اقدامی که فرزند من به خاطرش به آن دنیا رفت و برگشت، هنوز هم بسیاری از مشکلاتش برطرف نشده این است؟‌

وی افزود: قوه ‌قضائیه باید پاسخ دهد که چرا این حکم را که هیچ قاطعیتی در آن وجود ندارد و احتمال تکرار جرم را ممکن می‌کند، صادر کرده است.

مادر این روحانی جوان در پاسخ به اینکه آیا وزیربهداشت به قول خود برای تامین هزینه های درمان فرزندتان عمل کرد، گفت: ایشان هزینه های بیمارستان عرفان را پرداخت کرد ولی پس از ترخیص هزینه های فرزندم اعم از فیزیوتراپی و... برعهده خودمان است.

به گزارش مهر، این در حالی است که خانواده علی خلیلی از بیمارستانهای خاطی هم شکایت کرده اند.

گزارش از سید هادی کسایی زاده